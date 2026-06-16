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光學股王大立光（3008）今（16）日股價表現強勁，盤中緊鎖漲停價4860元至收盤，也帶動光學鏡頭族群一片紅通通。光學鏡頭大廠大立光先前召開股東常會，董事長林恩平釋出下半年營運展望表示，今年客戶新機拉貨排程與往年不同，部分產品出貨時程延後至明年第一季，使得第四季將成為今年營運負荷最重的一季。他進一步說明，延後的產品以非旗艦機種為主，旗艦機仍維持既有發表節奏。至於今年整體訂單量，與去年同期相比並未明顯增加，主要受到終端產品售價偏高，以及記憶體價格上漲等因素影響，市場需求仍偏向保守。除了本業手機鏡頭外，大立光近年積極切入AI伺服器光通訊市場。今年首度參展COMPUTEX，展示共同封裝光學（CPO）相關解決方案，並布局光纖陣列（FAU）與微透鏡陣列（MLA）等高階光學元件。林恩平表示，公司目前已具備PMLA與FA製造能力，並預計於9月完成首條FA自動化試產線建置，屆時將邀請潛在客戶參觀驗證。他透露，大立光透過自製設備技術，即使搭配精度較低的V溝槽與光纖元件，仍可組裝出精度低於0.3微米的光纖陣列產品，且技術已可達到四層堆疊水準。他坦言，相較於先前法說會時對CPO布局仍感到「心情浮浮的」，隨著試產線即將完成，目前對相關發展已更加踏實，也在審慎中保持樂觀。市場預估，若驗證順利，大立光最快有望於明年開始量產相關產品。此外，有外資最新報告將大立光給予買進評等，提高目標從3150元調高至5000元，調幅為59%，預估潛在漲幅13.1%。利多連發帶動大立光股價再次漲停衝上4860元，為連續2個交易日亮燈，連帶光學鏡頭族群一片紅通通，佳凌、今國光、中揚光攻上漲停板，揚明光上漲逾8%，茂林-KY上漲逾7%。