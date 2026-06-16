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被譽為「刑事戰將」的刑事局三線二星警政監林明佐，是警界明日之星，卻捲入九州博弈集團的賄賂醜聞，長期與犯罪集團重要成員密切交往接觸，更與集團幹部徐培菁同居，並涉收受賄賂及不正利益、洩漏偵查秘密與財產來源不明等罪嫌，對此監察院表示，敗壞司法警察風紀及廉潔形象，嚴重斲傷警譽及政府威信，於本月4日審查通過監委提案，全案移送懲戒法院審理。監察院說明，林明佐任台中市警局刑大大隊長、刑事局警政監期間，長期與博弈犯罪集團重要成員密切交往接觸，更與該集團旗下子公司前負責人徐姓女子同居，並涉收受賄賂及不正利益、洩漏偵查秘密與財產來源不明等罪嫌，核其所為，敗壞司法警察風紀及廉潔形象，嚴重斲傷警譽及政府威信。監察院本月4日審查通過監委提案，全案移送懲戒法院審理。彈劾案文指出，林明佐任台中市警局刑大大隊長與刑事局警政監期間，2011年8月24日起至2024年5月間，長期與九州集團重要成員密切交往接觸，更與該集團旗下子公司前負責人徐培菁同居，涉收受賄賂及不正利益、洩漏偵查秘密與財產來源不明等罪嫌，核有重大違失。彈劾案文說明，林明佐擔任台中市警局刑大大隊長後，2021年8月24日起至2024年5月間，明知徐女為九州集團重要成員，竟與徐女於公務上及私底下均持續密切往來，且在其有婚姻狀態下與徐女有同居行為，並收受徐女提供財物及不正利益，核有重大違失。此外林明佐洩漏檢方偵辦兩公司涉嫌賭博、詐欺、洗錢、組織犯罪等案件之偵查秘密，及提供偵查策略，以此包庇九州集團犯罪組織，使檢警調後續偵辦發生重大困難，核有重大違失。另林明佐向九州集團提供曾姓成員在韓國落網資訊，以洩漏偵查資訊方式包庇九州集團犯罪組織，並收受九州集團不正財物及利益，向九州集團洩漏成員李落網資訊；林明佐財產增加與收入顯不相當，無法提出合理說明及說明不實等，均核有重大違失。綜合以上，顯示林明佐敗壞司法警察風紀及廉潔形象，嚴重斲傷警譽及政府威信，已違反《公務員服務法》、公務員廉政倫理規範等規定，事證明確，情節重大，爰提案彈劾，並移送懲戒法院審理，依法懲戒。