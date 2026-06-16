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桃園最新出的觀光宣傳片，內容用桃園美食結合AI，卻被民進黨桃園市議員黃瓊慧跟一群青鳥狂轟「做得很爛」；對此，粉專政客爽對比鄭文燦時期的觀光片流量，觀看次數僅有60次，「相當於我找鄰居阿嬤拍自己左手跟右手演倩女幽魂都比這個觀看次數高。」針對桃園最新出的觀光宣傳片，粉專政客爽表示，內容算是有創新跟過去有所不同，而且上傳10小時左右就有3.5萬觀看次數，「黃瓊慧一直強調浪費納稅錢，那怎麼可以不提鄭文燦呢？」政客爽指出，鄭文燦過去拍了一個桃園觀光宣傳片，內容是他很開心的吃東西，還找了徐展元來一起拍，想必價格也不便宜，甚至在裡面自稱「桃園鄭元暢」，鄭元暢就是過去常拍偶像劇的帥哥演員，觀看數不看還好，一看嚇一跳，觀看次數只有「60」次。政客爽狠酸，「60次觀看次數的影片是什麼概念？相當於我找鄰居阿嬤拍自己左手跟右手演倩女幽魂都比這個觀看次數高。與其看鄭文燦吃東西，張善政任內至少還找了知名韓團舒華來拍還好看多了。」政客爽直呼，「至於綠營很愛提大家嘴聶永真做台電的logo，大家罵的重點本來就不只是字體而已，重點是台電是虧損到要破產的公司，居然還花100萬去改logo，笑死。」