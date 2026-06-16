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本命區遭拔樁 農會系統成藍營重要後盾

談「二一魔咒」 陳素月：迷思大於定律

下屆彰化縣長選舉三腳督態勢逐漸浮現。無黨籍參選人邱建富日前直指國民黨魏平政支持度始終拉不起來，民進黨立委陳素月卻有不同看法。她今天受訪時表示，魏平政才是「不可小覷的對手」，不僅開始在她的本命區拔樁，背後還有前立委蕭景田及農會系統的組織力量作為後盾。面對前彰化市長邱建富高調宣布參選，陳素月今（16）日中午接受媒體人黃光芹網路節目《中午來開匯》專訪時指出，她更在意的其實是國民黨徵召的魏平政，外界不應低估魏平政的實力。黃光芹也分享自己的觀察，原以為魏只是早年選戰的敗軍之將，但邀請對方上節目後，發現他不僅口條清晰、能言善道，個性也樂觀開朗，「感受完全不一樣」！只是投入選戰時間較晚，目前仍稱不上最強狀態。陳素月表示，自己與魏平政的本命區同樣在大員林地區，自從魏在國民黨內出線後，已有不少原本表態支持她的地方頭人主動說抱歉，表示因為地緣因素，「必須支持社頭自己人」。她認為除了地緣優勢，藍營地方組織戰的能量也是魏平政的重要籌碼。尤其擔任國民黨彰化縣黨部主委的前立委蕭景田，在地方農會系統深具影響力，而農會組織向來是彰化選舉的重要動員力量。陳素月指出，彰化縣地方派系各有山頭，目前藍白陣營已逐漸整合，加上外界普遍預期縣長王惠美最終將依循黨意全力支持魏平政，這些條件都讓魏平政具備相當競爭力。對於外界盛傳彰化政壇有所謂「二一魔咒」，也就是兩屆國民黨、一屆民進黨輪流執政，因此下屆可能輪到民進黨重返執政。陳素月認為，這種說法比較像是政治迷思甚至帶有迷信色彩，充其量只是歷史發展下的巧合。她強調真正影響選舉結果的關鍵，仍是候選人的人格特質、能力與選民認同。她以自己首次參選縣議員為例，當年魏明谷順利當選立委，外界普遍認為她能承接政治能量，天天有人恭喜她「穩當選」，最後卻落選，讓她深刻體會到選舉沒有必然。陳素月也指出，中央政策及整體政治氛圍同樣會牽動地方選情。有些政策遭到誤解或刻意醜化時，往往來不及澄清便已影響民意。她以8年前魏明谷爭取連任失利為例，當時就深受各種流言與負面訊息衝擊，因此自己始終抱持戒慎恐懼的態度面對每一場選舉，不敢有絲毫鬆懈。