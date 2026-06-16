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▲巴塞隆納為了搶下13歲的梅西，用餐廳的一張餐巾紙寫下合約草稿，成為世界足球重要文物。（圖／取自英國拍賣行邦瀚斯官網）

▲梅西最招牌的進球動作，就是雙手食指指向天空、閉眼默念，這是在致敬已逝外婆施莉亞（Celia）。（圖／美聯社／達志影像）

即將年滿39歲的世界球王梅西（Lionel Messi），明日即將率領衛冕軍阿根廷迎戰世界盃首戰，這也是他生涯第6度參加世界盃，並列史上最多。在其輝煌的職業生涯背後，梅西自小患有一種名為「生長激素缺乏症」的內分泌疾病。導致他的骨骼和肌肉發育較同齡人緩慢，11歲時，他的身高只有127公分，這大約是7、8歲男童的平均身高。當時醫生評估，如果不進行治療，梅西成年後升高約落在150公分上下，但任職於工廠的父親，難以負擔每個月高達900美元的醫藥費，直到13歲時，西甲豪門巴塞隆納看上這位超級天才，不僅簽下他、還全額資助梅西的醫療費用，後來梅西全家搬往西班牙，他也開始一邊在青訓營訓練、一邊在睡前朝雙腿注射生長激素，最終成長到170公分。梅西13歲時，就因為天賦異稟引起巴塞隆納球探的注意。當時的技術總監雷克薩奇（Charly Rexach）在看完梅西踢球後大為震驚，決定立刻簽下他，但當下還有其他球團也想簽下梅西，雷克薩奇情急之下，隨手抓起餐廳的一張餐巾紙寫下承諾簽約的合約草案，也正式為巴塞隆納引進這位當代球王。後來這張餐巾紙，成為世界足壇重要文物，在2024年由英國拍賣行邦瀚斯拍賣，最終以76萬2400英鎊（約新台幣3117萬元）售出，成為全世界最貴的一張餐巾紙。梅西最招牌的進球動作，就是雙手食指指向天空、閉眼默念，許多人以為這是他信仰，但實際上，梅西曾透露這是在致敬已逝外婆施莉亞（Celia）。施莉亞從小支持梅西踢球，但在他11歲時因病離世，梅西曾說，他所做的一切都是為了讓天上的外婆看到。除此之外，梅西也有其他進球動作，會因應不同情境、心情來抒發，包含2022年卡達世界盃，對上荷蘭進球後，他特別跑到荷蘭教練席前，雙手放在耳朵旁邊，重現阿根廷名將里克爾梅（Riquelme）的慶祝動作，以此表達對當時荷蘭主帥范加爾（Louis van Gaal）的不滿，另外他轉戰北美MLS聯賽後，也曾比出鎖喉動作，被認為是效法《星際大戰》中黑武士的「原力鎖喉」。梅西個性內向，孩童時期更是如此，當他剛從阿根廷搬到西班牙、加入巴塞隆納西青訓營時，因為不適應新環境，他幾乎一整天都沒有說話。當時的隊友，也就是後來他在巴薩的老搭檔法布雷加斯（Cesc Fàbregas），一度以為這個梅西是個啞巴，後來直到梅西上了場，才逐漸打開與隊友的聯繫。梅西在阿根廷國家隊是當之無愧的領袖，但他的國家隊處女秀，卻以一場意外告終。2005年，18歲的梅西在對陣匈牙利的友誼賽中替補登場，沒想到上場僅47秒，他在一次盤帶時為了擺脫對手，手部擊中對方肩膀以上的部位，最終被主裁判直接給出紅牌罰出場。