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▲氣象署發布「大雨特報」，適逢下班時間，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。（圖／中央氣象署）

▲未來一周天氣，周三前各地降雨仍較多，周四至端午連假，高溫悶熱天氣回歸，降雨明顯趨緩。（圖／中央氣象署）

午後對流發展影響，中央氣象署發布「大雨特報」，提醒基隆、大臺北、嘉義以南地區及桃園至雲林山區有局部大雨發生的機率，適逢下班時間，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。15日下午至15日晚上基隆市、北海岸、臺北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、臺中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島氣象署提醒，西南風影響的情況下，中南部整天有短暫陣雨，且局部地區有較大雨勢；今天晚間鋒面將北抬至華中、華南一帶，明（17）日太平洋高壓增強，鋒面逐漸遠離台灣，水氣將逐步減少。周四、周五清晨南部還有零星降雨機率，午後中部以北及宜蘭地區有局部雷陣雨；周六至下周一，各地大多為多雲到晴天氣，僅宜蘭地區及山區午後有零星降雨。