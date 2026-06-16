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警方冷處理3個月 法院強勢介入現曙光

產婦身心崩潰引發失憶 丈夫悲憤

夫婦強調只想要真相

印度一名來自古爾岡（Gurgaon）的41歲男子拉索爾（Rahul Rathore），與39歲妻子米努（Meenu）於2024年底接受艱辛的試管嬰兒療程，並於今年1月順利產下一對雙胞胎女兒，然而，這場原本該是充滿生命喜悅的樂事，隨後卻演變成一場惡夢，因為DNA檢測後發現，孩子與他們完全沒有血緣關係。綜合印度媒體報導，拉索爾在當地知名醫院求診，經過一番努力後醫療團隊終於宣布成功培育出健康胚胎，米努懷胎10月後於今年1月5日，透過剖腹產順利生下一對雙胞胎女兒，但隨著雙胞胎漸漸長大，拉索爾夫婦發現孩子長得完全不像父母任何一方。更離奇的是，其中一名女嬰的面貌，竟顯現出印度東北部民族的獨有特徵。拉索爾夫婦懷疑院方錯置胚胎，試圖透過診所安排鑑定，卻遭到院方重重阻撓。無奈之下，夫妻倆於今年1月8日自費將檢體送往兩家獨立的DNA鑑定機構，結果證實了他們最害怕的事：這對雙胞胎與拉索爾、米努皆毫無生物學上的血緣關係。更驚人的是，報告揭露這兩名嬰兒彼此之間也沒有血緣關係，她們完全是來自不同匿名捐贈者的胚胎。這意味著，他們從頭到尾都在撫養完全陌生人的孩子。得知真相後，夫妻倆於1月17日向當地警方報案，不料警方一再消極敷衍，長達數個月拒絕正式立案。面對執法單位的冷漠，求助無門的夫妻只能自聘律師告上法庭。案件隨後交由德里法院法官詹梅賈（Devanshi Janmeja）審理，法官在審閱紀錄後發出嚴厲譴責，指出此案情節極其嚴重，認為這不僅限於偽造文書和違反試管嬰兒程序，甚至可能揭發一宗人口販運與綁架陰謀。強調「由於目前無法排除原告親生骨肉遭到綁架或販運的可能性，警方必須立刻徹查」。儘管迎來司法曙光，這對夫婦的磨難卻遠未結束。涉事的醫院高層對外宣稱是夫妻倆因自身精卵不具活性，才「自願選擇匿名胚胎」，並拿出一份同意書。對此，米努憤怒駁斥，指出該同意書的簽署時間，自己明明正處於麻醉狀態，根本是院方偽造文書。歷經剖腹產的米努，產後身體極度虛弱，近日還必須忍受警局連續數小時的盤問折磨，精神與肉體承受巨大創傷的她，甚至一度引發暫時性失憶。她在公聽會外痛心控訴，「我的孩子到底犯了什麼錯？我打了四個月的針，懷胎十月把她們生下來，但我親生的骨肉到底在哪裡？誰該為這個荒謬的錯誤負責？」全案在6月5日又迎來另一次法院上的突破，薩克特法院法官辛格（Vishal Singh）駁回了醫院的覆審申請，痛批醫院紀錄有明顯違規嫌疑，並懷疑醫院「偽造夫妻簽名來掩蓋自身疏失」，正式下令限期要求警方立即查扣該院試管嬰兒中心所有相關的醫療紀錄、檢體日誌與胚胎管制表。拉索爾也沉痛呼籲執法機關必須以最快速度查扣核心文件，因為唯有揪出失職的醫療機構，他們才有可能找回自己親生的骨肉。目前，警方已正式依詐欺、偽造文書等罪名對該醫院立案調查，德里政府的輔助生殖技術監管部門也已介入。拉索爾夫婦痛斥試管嬰兒產業化變得唯利是圖，強調他們不會遺棄這兩位毫無血緣的女嬰，並承諾在親生父母現身前，會繼續將她們撫養長大；但拉索爾夫婦也強調，為了公道與親生孩子的下落，他們絕對會繼續抗爭到底，求一個真相水落石出。