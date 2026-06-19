端午節即將到來，不少民眾都有收集午時水的習慣，希望替自己招來財運與好運。命理專家柯柏成表示，2026年端午節碰上丙午年雙火格局，加上午月、午時等條件疊加，形成難得的強烈純陽磁場，特別適合進行轉運布局。他也分享「端午專屬3大開運法」，包含午時水正確用法、開運神招等，都有助於下半年轉運旺財。
今年端午節不一樣！三午匯聚天時罕見 轉運大吉日
柯柏成表示，2026年為丙午年，天干與地支皆屬火，屬於少見的「雙火」流年；而端午節位於農曆五月，也就是「午月」，當天中午則為「午時」，形成所謂「三午匯聚」或結合九紫離火運的「三火疊加」格局。
這種特殊天時會形成極為剛烈且純陽的能量場，有助於大破大立、驅邪除穢及快速轉運，但同時也可能讓人情緒較浮躁，因此開運關鍵在於「以水調侯」與「借火助旺」。
午時水又稱「神仙水」！端午節驅邪避穢聖品
柯柏成指出，「午時水」又稱「神仙水」或「純陽水」，其概念可追溯至明代李時珍《本草綱目·水部》記載：「五月五日午時水，五月五日聚東流水。時乃陽氣之極，水亦陽氣之盛，故其味甘。主治：辟邪魅、去瘴癘，百病皆療。用以煎藥、造瘧藥、殺蟲藥，極效。」
古人認為端午節是一年當中陽氣最強盛的日子，而午時所取之水承接天地旺盛陽氣，因此被賦予驅邪、避瘴、除穢等象徵意義。在醫療資源不足的年代，更被廣泛運用於熬藥、治瘧及驅蟲等用途，其核心概念就是透過「以陽制陰」來祈求平安健康。
2026端午節當天「3大開運法」
🟡巳時除穢、午時接引純陽水
◼︎巳時（09:00－11:00）：使用艾草、菖蒲或海鹽水噴灑住家四周，尤其是陰暗角落，藉此清除上半年累積的晦氣與病氣。
◼︎午時（11:00－13:00）：正式承接午時水，利用純陽能量作為下半年能量調和之用。
🟡搭配九星方位催旺財運與人緣
柯柏成表示，今年端午火能量旺盛，若能配合風水方位布局，效果更佳。
◼︎東南方（九紫火星）：東南方屬木，形成「木生火、木火通明」格局。端午當天可在住宅或辦公室東南方擺放紅色、紫色開運物品，例如紅包袋、紫色水晶，或供奉午時水，以強化下半年的喜慶、財祿及人際運勢。
◼︎正北方（六白武曲星）：正北方為財庫方位，端午正午可將午時水放置於此，形成「水火既濟」格局。柯柏成建議可一路擺放至小年夜前，藉此催旺財庫與財運。
🟡吃苦、生津調侯
除了傳統粽子之外，柯柏成認為今年端午特別適合搭配青梅、苦瓜及綠豆等食物。青梅具有生津作用，苦瓜與綠豆則能幫助清熱降火。在雙火流年的農曆五月期間，透過飲食調理陰陽平衡，有助於避免燥熱過盛，降低「燥火傷身」的情況，也能讓身心維持較穩定狀態。
柯柏成提醒，今年端午節因特殊天時形成強烈純陽能量，若能善用午時水、方位布局與飲食調養，不僅有助於淨化氣場，也有機會為下半年帶來財運、人緣與整體運勢的提升。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
我是廣告 請繼續往下閱讀
柯柏成表示，2026年為丙午年，天干與地支皆屬火，屬於少見的「雙火」流年；而端午節位於農曆五月，也就是「午月」，當天中午則為「午時」，形成所謂「三午匯聚」或結合九紫離火運的「三火疊加」格局。
這種特殊天時會形成極為剛烈且純陽的能量場，有助於大破大立、驅邪除穢及快速轉運，但同時也可能讓人情緒較浮躁，因此開運關鍵在於「以水調侯」與「借火助旺」。
柯柏成指出，「午時水」又稱「神仙水」或「純陽水」，其概念可追溯至明代李時珍《本草綱目·水部》記載：「五月五日午時水，五月五日聚東流水。時乃陽氣之極，水亦陽氣之盛，故其味甘。主治：辟邪魅、去瘴癘，百病皆療。用以煎藥、造瘧藥、殺蟲藥，極效。」
古人認為端午節是一年當中陽氣最強盛的日子，而午時所取之水承接天地旺盛陽氣，因此被賦予驅邪、避瘴、除穢等象徵意義。在醫療資源不足的年代，更被廣泛運用於熬藥、治瘧及驅蟲等用途，其核心概念就是透過「以陽制陰」來祈求平安健康。
🟡巳時除穢、午時接引純陽水
◼︎巳時（09:00－11:00）：使用艾草、菖蒲或海鹽水噴灑住家四周，尤其是陰暗角落，藉此清除上半年累積的晦氣與病氣。
◼︎午時（11:00－13:00）：正式承接午時水，利用純陽能量作為下半年能量調和之用。
🟡搭配九星方位催旺財運與人緣
柯柏成表示，今年端午火能量旺盛，若能配合風水方位布局，效果更佳。
◼︎東南方（九紫火星）：東南方屬木，形成「木生火、木火通明」格局。端午當天可在住宅或辦公室東南方擺放紅色、紫色開運物品，例如紅包袋、紫色水晶，或供奉午時水，以強化下半年的喜慶、財祿及人際運勢。
◼︎正北方（六白武曲星）：正北方為財庫方位，端午正午可將午時水放置於此，形成「水火既濟」格局。柯柏成建議可一路擺放至小年夜前，藉此催旺財庫與財運。
🟡吃苦、生津調侯
除了傳統粽子之外，柯柏成認為今年端午特別適合搭配青梅、苦瓜及綠豆等食物。青梅具有生津作用，苦瓜與綠豆則能幫助清熱降火。在雙火流年的農曆五月期間，透過飲食調理陰陽平衡，有助於避免燥熱過盛，降低「燥火傷身」的情況，也能讓身心維持較穩定狀態。
柯柏成提醒，今年端午節因特殊天時形成強烈純陽能量，若能善用午時水、方位布局與飲食調養，不僅有助於淨化氣場，也有機會為下半年帶來財運、人緣與整體運勢的提升。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。