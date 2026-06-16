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前彰化市長邱建富日前宣布以無黨籍參選彰化縣長，對此，民進黨彰化縣長參選人、立委陳素月今（16）日直言，邱建富有人脈、交陪廣，確實多少會有衝擊，但民進黨支持者基本上會認定黨的提名人；他也坦言，目前民調雖有3成支持度，但3成還沒辦法當選，要繼續努力突破同溫層，獲取中間選民支持，並讓更多人認定，把票投給陳素月，對未來彰化縣發展是有幫助的。陳素月今接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》。針對邱建富表示，若形成三腳督自認有勝算一事，陳素月說，每一個人有每一個人的選擇，也尊重邱建富的選擇，不過選舉最後的決定還是在選民手上，強不強或者誰比較強，還是交由選民判斷。他說，對她來說，比較重要的仍是努力做事，呈現未來要為彰化縣帶來什麼樣的方向。關於彰化縣選民結構，陳素月分析，彰化縣是一個藍大於綠的縣市，不過彰化縣也是農工大縣，選民對於跟民意代表之間的互動關係相當重視，因此地方基層經營非常重要。至於三腳督到底對誰有利，陳素月認為，應該是認真經營的人，或者能夠提出最好的政見、讓選民有信心的人，才是有勝算的人。主持人詢問，陳素月最近民調為3成，當時魏平政只有14%，若邱建富正式宣布參選，是否會形成三分天下；另藍白若整合，民眾黨沒有推出人選，未來選戰也會出現變局？陳素月表示，每一次民調都會很慎重看待，也作為檢討的地方，最近做的民調，他是3成，但未表態的還很多，也代表這些選民還在觀望，到底哪一個候選人值得他們信任、值得他們託付。主持人進一步追問，若邱建富身上藍綠白選票都有，而綠營有些聲音認為會棄保邱建富，陳素月是否認為綠營票會集中給自己？陳素月表示，民進黨基本盤原則上應該是會認定黨的提名人，至於基本盤，陳素月說，目前彰化縣藍綠基本盤大致各3成，他還要繼續努力，去突破同溫層，獲取中間選民支持。針對邱建富脫黨參選對選情有無衝擊？陳素月說，多多少少會有衝擊，接下來就是要盡量團結支持者的向心力跟支持度。至於衝擊點在哪裡，陳素月表示，邱建富有邱建富的人脈、有交陪；他說，每一個人都有優勢跟劣勢，也肯定邱建富在市長任內為彰化市的表現，肯定邱建富很會交陪，在宮廟、宗教領域有交際，而這是邱建富的優勢，也肯定邱建富這樣子的成就。不過，陳素月指出，在大選的時候，很多人還是會回到一個比較高層次的思考，也就是這一票投下去，到底對彰化縣有沒有幫助；陳素月說，他可能就是要努力突破這個點，要讓更多人能夠認定，把票投給自己，對未來彰化縣的發展是有幫助的。至於邱建富交陪廣的影響，陳素月認為，這個無法估算，但也是必須謹慎以對的地方，因此目前要透過北彰化組織動員，他也和彰化市市長參選人黃柏瑜一起合作，與所有黨內提名人，包括議員，一起營造團結。陳素月說，目前競選總部就和黃柏瑜設在同一個地方，希望透過這樣子的團結營造，凝聚黨內支持。