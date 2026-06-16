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▲7月10日至12日恆春機場將舉辦屏東空中嘉年華，規劃超輕航機同乘、軍用直升機及銳鳶無人機等展示活動。（圖／屏東縣府提供）

2026屏東3D旅遊嘉年華雖因天候因素調整主活動時程，但民眾參與熱情持續升溫。屏東縣政府推出9月至10月限量4梯次「Real Pingtung」3天2夜秋季超遊感遊程，開放報名後即吸引全台旅客踴躍搶購，四梯次全數額滿，再次展現屏東3D旅遊品牌的高人氣與市場吸引力。屏東縣政府交通旅遊處表示，今年超遊感遊程以「上山、下海、飛上天」為主軸，串聯屏東山林、海洋、人文聚落及戶外體驗，帶領旅客深度探索屏東多元觀光特色，打造兼具自然、生態與文化的沉浸式旅遊體驗。此次報名旅客來自北、中、南各地，更有不少曾參與活動的民眾再次報名，顯示遊程口碑持續發酵。除3天2夜遊程全數售罄外，今年同步推出的陸域、海域及空域1日遊體驗行程目前仍有少量名額，提供民眾依照自身需求規劃行程，體驗屏東獨具特色的立體旅遊魅力。交通旅遊處指出，原訂6月舉辦的恆春機場主活動，因天候因素調整至7月10日至12日舉行，屆時將規劃超輕航機同乘體驗、軍用直升機、銳鳶無人機與超輕航機展示、無人機互動體驗及航站探險家體驗營等精彩內容，邀請民眾走進恆春機場，近距離感受屏東空域觀光與航空魅力。此外，「2026屏東旅遊購GO節」活動持續至10月31日，只要活動期間入住屏東合法旅宿一晚，住宿消費滿1,000元以上，即可憑發票登錄抽獎，有機會抽中百萬汽車、電動機車及多項家電好禮。縣府歡迎全國民眾規劃屏東之旅，體驗山、海、空三大特色行程，同時享受旅遊抽獎優惠，留下難忘的旅遊回憶。