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荷爾蒙陽性乳癌初期發展慢 專家：癌細胞有休眠機制

5成乳癌復發「在治療5年後」 專家：長尾復發風險不容忽視

乳癌發生率為國內女性好發癌症的第一位，而乳癌當中眾中之重、人數最多、佔比高達7以上是「早期荷爾蒙陽性」。專家提醒，癌細胞具備「休眠機制」，會進入沉睡狀態躲避標準療法，待環境合適時再甦醒，也就是說，並不是熬過5年就能抗癌畢業，以荷爾蒙陽性乳癌來說，術後前3年是轉守為攻，最適合治療的黃金期。一名43歲的王小姐因感覺胸部有微小抽痛、大小不一的情況，前往醫院檢查。原先醫師初判為水泡，進一步穿刺後，醫師竟囑咐她「看報告時需請先生陪同」，讓她內心十分忐忑。王小姐回家告知先生消息，但先生甚至哭得比她還早；為了不讓年邁的父母擔心，個案一路隱瞞病情，直到開刀前才敢告訴家人，並向公司申請長達一年半的留職停薪，接受抗癌治療。歷經半年術前化療後，實際手術發現腫瘤縮小的效果有限。即便後來完成了手術與放射線治療，對於「下一次會不會又無預警復發」的恐懼，仍成為她巨大的心理負擔，讓她日夜難安。收治個案的林口長庚紀念醫院乳房醫學中心主任郭玟伶說，王小姐加入細胞週期抑制劑「加強型輔助治療」的跨國臨床試驗。郭玟伶提到，荷爾蒙陽性乳癌初期發展較慢，但癌細胞具備「休眠機制」，會進入沉睡狀態躲避標準療法，待環境合適時再甦醒。與其日夜擔憂，不如轉守為攻。郭玟伶表示，臨床上，荷爾蒙陽性乳癌術後的前3年，正是介入治療、阻斷休眠癌細胞的關鍵時刻。醫師認為，病友應主動出擊，把握這段最適合治療的黃金期，透過加強輔助治療為自己建構起專屬的「前三年黃金防護期」，積極降低未來的復發風險。台灣乳房醫學會理事長陳芳銘指出，「早期乳癌」的防復發必須視同急診搶救、積極應對，更針對乳癌當中眾中之重、人數最多、佔比高達7成以上的「早期荷爾蒙陽性」。標準的早期荷爾蒙陽性乳癌治療在術後或化放療後，病友需要接受長達5至10年的標準荷爾蒙藥物治療。陳芳明說，這是一場漫長的耐力賽，許多病友常有「熬過5年就能抗癌畢業」的迷思，但真實數據顯示，高達5成的復發是發生在治療的5年之後，形成不容忽視的「長尾復發」風險。郭玟伶提到，面對復發威脅，目前臨床上已有更新且完整的武器，在早期荷爾蒙陽性乳癌的加強型輔助治療中，目前共有2款細胞週期抑制劑（CDK4/6抑制劑）藥物獲得醫學實證支持，能有效與標準荷爾蒙療法協同出擊。