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在台鐵普悠瑪列車107年翻車事故中倖存的卑南國中棒球隊「台東小巨砲」王羽飛，靠著驚人毅力與決心努力復健，終於重返最愛的棒球場上，如今還獲得推薦、通過新人測試會。（NOWnews資料照）

2026年中華職棒新人球員測試會正式落幕，每位選手在球團代表人士面前，爭取踏上職棒舞台的機會，今（16）日中職官方宣布，經各球團綜合評估後，共有57名選手獲得推薦資格，包括投手24人、捕手5人、內野手15人及外野手13人。「2026台灣運彩中華職棒新人球員選拔會」將於6月29日在台中頂粵吉品舉行，各球團將依據戰力需求及選秀策略，挑選心目中的潛力球員，為球隊未來布局增添新血。究竟誰能成為本屆選秀狀元？又有哪些選手有機會成為驚喜黑馬？一年一度的新人球員選拔會即將登場，邀請大家一同見證選手實現夢想、邁向職棒舞台的重要時刻！投手（24人）大瀧幸治、吳昕杰、李聖韓、李雚喆、周柏維、林承恩、邱兆慶、施博翔、胡俊彥、范振宸、張承恩、張宸綱、莊承翰、許少捷、陳泓志、陳柏翰、陳麒安、黃士齊、黃子睿、黃昭明、葉一竤、詹閔守、劉建利、盧泓捷捕手（5人）朱宥騰、林承恩、范凱舜、張育誠、廖期脩內野手（15人）王浩藍、田明倫、何奕達、吳宗遠、李立威、周牧叡、林哲菖、林恩睿、林浩震、洪知佑、馬少安、郭庭佑、楊子濬、葉安、葉駿宏外野手（13人）王羽飛、吳念哲、林楷峯、胡振利、張宸愷、陳正益、陳佳賢、陳培力、陽黃柏憲、廖睿綸、戴昊恩、顏子謙、蘇子翔