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為深化官學合作並將青年視角導入數位公共服務，台中市政府數位發展局日前攜手東海大學行政管理暨政策學系，舉辦「台中通（TCPASS）精進工作坊暨成果發表會」。由數位局長林谷隆率領「台中通」APP 團隊，與東海師生展開深度交流，期盼透過年輕學子的創新思維與課堂研究，共同優化《台中通》的數位服務體驗。數位局長林谷隆表示，數位化已是政府服務的主流趨勢，《台中通》APP 歷經多次功能升級，目前已成功跨機關整合超過 2,600 項市政服務。此次數位局直接走入校園，正是希望藉由年輕世代對科技的敏銳度，以及多元的使用者視角（UI/UX），為市政服務注入創新活水，讓數位服務更貼近市民的實際期待。此次成果發表會結合東海大學行政系張鐙文教授指導的「科技、政府與社會」課程，落實大學社會責任（USR）。課程將公共行政理論與實務緊密結合，以市民高頻率使用的《台中通》APP 為核心個案，引導學生導入人物誌、啟發式評估與 Figma 設計工具提出具體改善建議。學生不僅能學以致用，更在與公部門同仁的直接對話中，理解智慧城市治理的實務考量，促成極具意義的數位公共服務共創。數位局說，發表會現場由各組學生接續簡報期末研究成果，《台中通》團隊也針對各組的 UI/UX 優化提案給予高度肯定與專業回饋。未來數位局將持續搭建青年參與公共事務的平台，凝聚新世代的觀察力與創造力，逐步打造更貼近市民需求的智慧城市。