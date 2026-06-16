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孩子去台中讀書 爸媽跟著搬家

台中市人口年年成長，最主要的「新市民來源地」是隔壁的彰化縣，外界好奇為何彰化人如此熱衷「島內移民」台中？民進黨彰化縣長參選人陳素月提出驚人數據指出，彰化縣每年約有1500名國小畢業生到台中的私立國中就讀，不少家長因此「逐小孩而居」，成為彰化人口流失與高齡化的重要原因之一。近年台中市人口持續攀升，並非出生率特別突出，而是對周邊縣市展現強大磁吸效應。其中來自彰化縣的遷入人口最為可觀，每年超過1萬人，甚至接近新北市、南投縣及台北市遷入人口的總和。陳素月表示，卓伯源擔任彰化縣長時，彰化縣人口約131萬人，如今已至120萬人左右。隨著青壯年與學齡人口持續外流，高齡人口比例也快速攀升，目前已達20.6%。陳素月透露，曾有校長向她反映，彰化縣每年約有1500名國小畢業生前往台中就讀明道、衛道、葳格等知名私立中學或雙語學校，許多家庭不只是孩子跨區就學，往往還會有一名家長陪同搬到台中居住。她指出，這類中產階級以上家庭「通常戶口遷過去就不會遷回來了」，長年累積下來，對彰化人口結構造成明顯影響。媒體人黃光芹聽聞後也相當有感，笑說自己家就是最佳例子，「我哥哥讀衛道、我高中念明道、國中念曉明，很多同學都是從彰化過來的」，顯示彰化學子跨縣市就學早已是長期現象。陳素月認為，這現象值得深入思考。她坦言彰化縣的教育資源與台中市存在一定落差，也因此加速部分家庭選擇移居台中。她表示，未來若有機會推動縣政，將把提升教育資源列為重要工作，尤其是許多家長高度重視的雙語教育環境。即使短期內無法大量新設雙語學校，也應在既有校園體系中強化雙語教學能量，提升家長對彰化教育的信心。她強調，人口問題並非單靠生育政策就能解決，如何讓年輕家庭願意留下來、讓孩子能在家鄉獲得優質教育，才是減緩人口流失、翻轉高齡化趨勢的重要關鍵。