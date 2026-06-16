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鄭麗文被指「天真」！謝志偉大白話戳破：就是沒天良

國民黨主席鄭麗文此趟訪美視為重中之重的行程，便是10日前往拜會白宮國家安全會議（NSC）官員，然而，後續卻傳出在「未告知原因」的情況下，會面被單方面取消了，引發政壇議論。對此，駐歐盟代表謝志偉透露，有消息指出，鄭麗文的重要會面行程被取消，單純是因為她「化妝遲到」而已，沒有政治因素。謝志偉表示，他假日時抽空在網路上看了鄭麗文在亞洲協會（Asia Society）全程受訪記錄，一聽直呼：「天啊，對比前一天同樣是台灣人的會長，這個主席從頭到尾對威脅台灣的中共視而不見到無一微詞！」謝志偉續指，還把習近平的「中華民族偉大復興」一字不差地掛在嘴上，然後把台海緊張關係一律推給民進黨政府。謝志偉狠酸，不知鄭麗文是故意聽不懂，還是水準就是到這，人家幾次點她「天真、理想主義者」，不是在誇獎，而是在客氣地糾正：「妳蔑視台灣人自由民主的可貴也就算了，還瞎到配合中共把這些價值污衊為『台獨』的敍事，合理化解放軍侵略台灣的野心！這種看不到中共邪惡的心態，說好聽是『有夠天真』，說直接點，其實就是『有夠沒天良』！」謝志偉更進一步補充說明，在外交及辯論用語裏，稱對方「天真」，其實非常具有殺傷力，即便伴著笑容或笑聲地說出。話說回來，鄭麗文全場數次用歐盟比喻中國統一台灣，倒是深得他心，鄭不會天真到不知道，歐盟是由「會員國」組成的吧？習近平主席不會也天真到配合她吧？針對外界議論紛紛，鄭麗文的重要會面行程被取消。謝志偉則是透露，有來源尚待確的消息指出，單純是因為她「遲到」而已，並沒有其他政治因素；而同樣尚待證實的原因，鄭麗文之所以會遲到，是自從她成了「大面神」之後，化妝時間嚴重拉長之故。