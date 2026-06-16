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台中市推動客家政策寫下歷史新頁！客家委員會（15）日舉辦績優單位表揚典禮，台中市政府打破過往框架，一舉奪下「地方客家發展計畫」全國唯一的最高榮譽「特優」。在市長盧秀燕跨局處整合治理下，市府與轄內4個區公所全壘打式全面獲獎，整場典禮共狂攬450萬元獎勵金，創下台中客家事務有史以來最亮眼的成果。昨日由中市客委會主委江俊龍代表出席領獎，共享榮耀。台中市客委會主委江俊龍表示，感謝市長盧秀燕親自擔任「台中市政府客家發展計畫」召集人，並全程主持客家發展會議，督導各局處充分配合中央推動文化建設政策。江俊龍指出，台中市目前人口即將突破287萬人，其中客家族群約占全市總人口的17.5%。市府團隊近年打破過往單點推動的傳統思維，全面將客家事務納入市政治理架構，成功延伸至社政、觀光、衛教、民政、運動、文化及經濟等七大施政面向，透過跨局處資源整合與專家學者會報，強化政策橫向連結，讓客家政策深化為大台中市政藍圖的重要一環。江俊龍強調，在打造客語友善環境方面，中市府今年再度蟬聯「推動客語為通行語執行成效」佳等。這項榮譽歸功於市府各局處與民間團體的長期深耕。市府積極建構生活化的母語環境，無論是校園教育、臨櫃洽公、參與公部門活動，甚至是稅務服務與法律諮詢，皆落實客語溝通。此外，台中市客家文化重點發展區的表現同樣亮眼。東勢區公所今年榮獲「優等」，獲頒獎勵金100萬元；石岡區公所與新社區公所則雙雙榮獲「佳等」，分別獲得50萬元及30萬元獎勵金；而首度獲獎的豐原區公所亦斬獲「佳等」，為市府團隊再添20萬元獎額。市府客委會強調，此次獲得中央部會高度肯定，是台中市客家事務有史以來最豐碩的成果。未來市府將持續深化客語向下扎根工作，並緊密結合在地產業、觀光與文化能量，讓客家文化成為大台中不可或缺的城市品牌，持續打造多元共融、文化永續的幸福宜居城市。