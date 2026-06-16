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明天天氣仍有雨 午後雷雨較大

▲明天鋒面逐漸遠離、西南風也減弱，水氣雖然變少，不過中南部全天仍不定時有局部短暫陣雨或雷雨（圖／記者朱永強攝）

周四起好天氣回歸 端午連假高溫炎熱

▲隨著鋒面遠離、降雨趨緩，本周氣溫越來越回升，端午連假甚至有機會飆到36度。（圖／中央氣象署）

颱風生成位置變數大 路徑預估大迴轉

鋒面與西南風將逐漸減弱，台灣天氣準備回穩，中央氣象署預報員林定宜表示，明（17）日中南部仍有局部短暫陣雨或雷雨，不過周四（6月18日）降雨趨緩，端午連假（6月19日至6月21日）迎來多雲到晴好天氣，高溫普遍達33度以上；此外，天氣風險公司資深顧問吳聖宇提醒，關島附近熱帶擾動發展仍有變數，後續值得持續觀察。氣象署預報員林定宜指出，明天鋒面逐漸遠離、西南風也減弱，水氣雖然變少，不過中南部全天仍不定時有局部短暫陣雨或雷雨，北部、東半部多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，且有局部大雨發生的機率。林定宜說明，周四開始太平洋高壓接手主導，全台天氣回穩，周四、周五清晨，南部有零星降雨機率，午後中部以北、宜蘭有局部雷陣雨；周六至下周，全台各地多雲到晴天氣，只有宜蘭、各地山區午後有零星降雨，端午連假非常適合外出活動。氣溫方面，明天各地高溫30至31度，周四、周五逐漸回歸悶熱，端午連假期間，全台高溫33度以上，局部地區34至35度，特別是中南部內陸、花東縱谷、大台北盆地，更有36度甚至以上的氣溫。颱風動態部分，由於關島附近有熱帶擾動發展，天氣風險公司資深顧問吳聖宇分析，未來大趨勢路徑似乎都是轉彎往東北的拋物線路徑，有可能會延後太平洋高壓穩定西伸、北抬控制台灣、華南一帶的時間，因此明確「出梅」的時間還可以再看看。不過周四之後到端午節連假，「梅雨中斷」預報是很明確的，下周會不會因為颱風北轉，造成高壓東退，鋒面又再度接近的情況可以再觀察，如果颱風轉向點越偏西，那鋒面再度往南接近的機會就會比較高一些。