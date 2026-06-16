2026年世界盃足球賽NOWnews運動中心推出的世足特別企劃《蛙貴的挑戰》也持續陪伴球迷一起瘋世足。神蛙「蛙貴」在前5集賽事中累積3勝2敗戰績，命中率達6成，其中不僅成功預測墨西哥擊敗南非、美國戰勝巴拉圭，更在上一集大膽看好西班牙與維德角踢成和局，最終成功命中爆冷劇本，讓不少球迷直呼「神蛙回來了」。來到第6集，蛙貴將目光鎖定I組焦點大戰，由上屆世界盃亞軍法國迎戰非洲勁旅塞內加爾，此戰蛙貴看好法國拿下勝利。
神蛙重返勝軌！ 這次力挺「高盧雄雞」
法國將於台灣時間17日凌晨3點首戰塞內加爾，兩隊實力不容小覷，也被視為小組賽首輪最受矚目的對決之一。本場比賽台灣運彩編號1041，根據台灣運彩盤口資訊，法國獨贏賠率1.18，和局4.20，塞內加爾勝出6.00。讓分盤部分，法國讓1球賠率1.60，和局（法國剛好贏1球）2.95，塞內加爾受讓1球2.95；法國讓2球賠率2.55，和局（法國剛好贏2球）3.25，塞內加爾受讓2球1.65。總進球數方面，2.5球盤開出大球1.48、小球2.00；3.5球盤則為大球2.20、小球1.40。
本集節目中，蛙貴再度進駐專屬的「兩棲足球神殿」，面對法國與塞內加爾之戰展開預測。經過一段時間觀察後，蛙貴最終停留在代表「主勝」的右水潭區，看好法國能夠在正規90分鐘內擊敗塞內加爾，順利拿下世界盃首勝。法國向來是世界盃奪冠熱門之一，陣中擁有眾多頂級球星；塞內加爾則以強悍身體素質與快速反擊聞名。本場比賽被視為I組龍頭之爭，蛙貴則選擇相信實力更勝一籌的法國。
命中率回升至6成 神蛙第六感再受考驗
根據《蛙貴的挑戰》遊戲規則，「兩棲足球神殿」分為左水潭區、金蛙球門區及右水潭區，分別代表客勝、和局與主勝三種賽果。蛙貴最終停留的位置，就是牠對該場比賽結果的預測答案。
世界盃賽事持續升溫，蛙貴也將接受更多焦點賽事的考驗。這回面對法國與塞內加爾的強強對決，蛙貴選擇力挺高盧雄雞。究竟神蛙能否延續上一戰的神準表現，將勝率持續向上提升，答案將在比賽結束後正式揭曉。球迷可持續鎖定NOWnews官方YouTube平台與社群頻道，一同見證蛙貴的世界盃預測之旅。
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法國將於台灣時間17日凌晨3點首戰塞內加爾，兩隊實力不容小覷，也被視為小組賽首輪最受矚目的對決之一。本場比賽台灣運彩編號1041，根據台灣運彩盤口資訊，法國獨贏賠率1.18，和局4.20，塞內加爾勝出6.00。讓分盤部分，法國讓1球賠率1.60，和局（法國剛好贏1球）2.95，塞內加爾受讓1球2.95；法國讓2球賠率2.55，和局（法國剛好贏2球）3.25，塞內加爾受讓2球1.65。總進球數方面，2.5球盤開出大球1.48、小球2.00；3.5球盤則為大球2.20、小球1.40。
本集節目中，蛙貴再度進駐專屬的「兩棲足球神殿」，面對法國與塞內加爾之戰展開預測。經過一段時間觀察後，蛙貴最終停留在代表「主勝」的右水潭區，看好法國能夠在正規90分鐘內擊敗塞內加爾，順利拿下世界盃首勝。法國向來是世界盃奪冠熱門之一，陣中擁有眾多頂級球星；塞內加爾則以強悍身體素質與快速反擊聞名。本場比賽被視為I組龍頭之爭，蛙貴則選擇相信實力更勝一籌的法國。
根據《蛙貴的挑戰》遊戲規則，「兩棲足球神殿」分為左水潭區、金蛙球門區及右水潭區，分別代表客勝、和局與主勝三種賽果。蛙貴最終停留的位置，就是牠對該場比賽結果的預測答案。
世界盃賽事持續升溫，蛙貴也將接受更多焦點賽事的考驗。這回面對法國與塞內加爾的強強對決，蛙貴選擇力挺高盧雄雞。究竟神蛙能否延續上一戰的神準表現，將勝率持續向上提升，答案將在比賽結束後正式揭曉。球迷可持續鎖定NOWnews官方YouTube平台與社群頻道，一同見證蛙貴的世界盃預測之旅。
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