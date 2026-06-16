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尋根之旅頂住地緣政治壓力 盼各國尊重海上和平

為重建中斷數百年的海上文化聯繫，蘭嶼達悟族族人16日啟程，搭乘親手打造的傳統木造拼板舟橫越巴士海峽，前往菲律賓巴丹群島（Batanes Islands），希望重新開啟祖先昔日往來的航線，延續兩地共同的文化與語言傳承。根據路透社報導，此次遠航使用名為「Ovayan」（意為「黃金友誼」）的20人座拼板舟，由蘭嶼六個部落的工藝師共同打造，屬於台灣原住民族委員會支持的文化復振計畫之一。整趟航程預計約需24小時，將由60名划手輪流上陣，在隨行支援船隻協助下完成跨海挑戰。蘭嶼位於台東外海約50浬處，居住於當地的達悟族與菲律賓呂宋島北方巴丹群島的原住民族在血緣、文化及語言上具有深厚淵源。由於現代交通與歷史變遷，這條傳統海上航線已中斷數百年。原住民族文化事業基金會董事長Maraos瑪拉歐斯表示，此次航行的主要目的，是重新建立蘭嶼與巴丹群島之間逐漸被遺忘的海上通道，「透過這個計畫，我們正在重新建立蘭嶼與巴丹群島之間的海上航路，讓我們的文化與語言能夠世世代代繼續傳承下去。」參與划行的61歲潛水教練Hsieh Hsiu-hsiung表示，考量安全因素，此次航程將有現代化船隻全程伴航，因此並不感到害怕。他說，現代人能依靠支援船與導航設備協助航行，但祖先過去如何完成這段跨海旅程，至今仍令人敬佩，「或許他們是透過觀察星星與月亮的位置來辨別方向，在海上找到回家的路」。達悟族是台灣人口較少的原住民族之一，目前族人人數約5000人。根據統計，台灣2300萬人口中，原住民族比例不到3%。蘭嶼因自然景觀與獨特文化而成為知名旅遊勝地，但由於地處偏遠，加上經常受到天候影響，與台灣本島的交通往來時常受阻。值得注意的是，巴士海峽不僅具有文化意義，也是連接南海與太平洋的重要戰略水道，近年來常有中國軍艦在周邊海域活動。對此，瑪拉歐斯呼籲各國尊重此次文化航行行動。他表示，希望這趟旅程能夠獲得各方理解與支持，最重要的是不希望在海上航行期間受到任何軍艦或其他國家船隻干擾，讓族人能夠平安完成這場象徵文化重聚的重要航程。此次跨海航行不僅是一次傳統航海技術的重現，也被視為達悟族重新尋回海洋文化記憶的重要里程碑，象徵台灣與菲律賓原住民族之間跨越國界的歷史連結再度啟航。