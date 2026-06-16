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蔣萬安、任梓銘互相致贈禮物

台北市長蔣萬安今（16）日上午與新加坡西北區市長任梓銘（Alex Yam）進行肉骨茶早餐會。任梓銘市長今年3月曾出席「2026臺北國際城市論壇」，並於論壇期間邀請蔣萬安再訪新加坡時品嚐在地街頭美食；此次蔣萬安再訪新加坡，兩位市長相約早餐會，老朋友再度相聚，現場氣氛熱絡。蔣萬安表示，3月在台北的論壇上，他的演講是以台北的小籠包、蛋餅、豆漿開頭，問候出席嘉賓「食飽未」，當時任市長也在自己的演講中以美食相呼應，並相邀再訪新加坡，今日的肉骨茶早餐已經期待了很久、很高興如約而至；蔣萬安也提到，這家肉骨茶店他在三年前首次造訪新加坡時就曾經到訪，看到牆上掛著當年的合影，更有一種故地重遊的親切感。雙方延續過去交流的話題，就城市治理、智慧城市、AI應用、人本交通及宜居城市等共同關心的議題交換意見。蔣萬安與任梓銘也分享臺北與新加坡在公共服務、社區治理及城市創新上的觀察與經驗，期盼持續深化城市間的友誼與實質互動。蔣市長也向任市長表達，感謝任市長3月時在台北的分享，他在這場早餐會後，將前往當時任市長簡報內提及的榜鵝園區，考察這個新加坡首屈一指的智慧城市實證場域。任梓銘今年3月訪臺時，曾與蔣萬安市長就AI技術導入市政、智慧交通、少子女化及人本城市等議題深入交流。當時蔣萬安也提到，新加坡「全國AI策略2.0」與臺北「AI驅動的智慧城市」願景高度共鳴；任梓銘也分享新加坡西北區透過AI影像辨識技術協助運動小組點名，提升行政效率，並強調AI應由人駕馭，而非被AI控制。早餐會結束前，蔣萬安致贈任市長「臺北投影城市托盤」，任梓銘則回贈「政通人和」字畫，此次早餐會延續雙方密切互訪與交流對話，深化兩市政策實踐的經驗分享，持續為城市共同的治理挑戰提供更多啟發。