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看大方向不看小細節！沈富雄：鄭麗文訪美評價關鍵在戰略

第一錯誤：以「反戰路線」進軍華府，論述與現實有落差

第二錯誤：為了見習近平，把自身位置壓低到過頭

第三錯誤：美國不是看不懂，順利會談不代表獲得支持

國民黨主席鄭麗文為期15天的訪美行程落幕，不僅台灣政壇高度關注，連美國媒體也聚焦討論，當地保守派《福斯新聞》（Fox News）主持人瑪麗亞．巴蒂羅姆（Maria Bartiromo）日前在節目中直言，鄭麗文顯然是「北京的人（Beijing's person）」，相關說法引發各界熱議；鄭麗文對此回應稱，外界將她貼上「親中」標籤，顯然是「斷章取義、刻意醜化」。然而，前立委沈富雄指出，鄭麗文此次赴華府，問題並不只是外界如何解讀，而是在整體戰略與論述布局上存在根本性矛盾。沈富雄在政論節目《少康戰情室》中表示，外界對鄭麗文訪美行程的評價，應該「長話短說、看大不看小」，部分國民黨人士基於情誼、政治立場或支持角度，可能會對此次出訪給予較正面的評價，但他自己並非相關人士，因此不會刻意替鄭麗文辯護，也不會替行程過度美化。沈富雄認為，鄭麗文真正進入華府政治深水區後，整體表現並未達到預期，原因在於她的戰略層面至少犯下3項基本錯誤，而這些錯誤也影響美方如何看待她的定位。沈富雄指出，鄭麗文此次訪美的核心策略之一，是試圖以「反戰」作為主要論述，藉此建立與國際社會的連結。他分析，鄭麗文為強化這套說法，先前赴哈佛與學者交流，提出「一山可容兩虎」的概念，試圖降低美中競爭帶來的衝突性，並弱化「修昔底德陷阱」所代表的大國競爭敘事。不過，沈富雄認為，這套論述其實與中國國家主席習近平近年強調的部分理念高度接近，只是美方長期並不接受。如今美國總統川普在關稅戰與對中政策調整後，雖也提出「建設性的戰略穩定」方向，但鄭麗文此時提出相關論述，時間點已顯得落後。沈富雄進一步提到，鄭麗文所犯的第二大問題，是在政治操作上過度降低自己的位置。他認為，鄭的整體策略像是「先壓抑再碰風」，希望透過先釋出符合北京期待的訊號，增加與中國領導階層互動的可能性。沈富雄直言，鄭麗文甚至接受了習近平所主張的「一中」相關精神與論述框架，其背後目的，就是希望能促成與習近平見面，其自身也曾表達，如果習近平不見她，那麼她就什麼也不是，因此鄭麗文選擇不斷降低姿態，甚至「把自己變得小、變得低、變得矮」，最後甚至出賣了靈魂。沈富雄表示，鄭麗文此次訪美期間，雖然確實有部分美國學者基於研究興趣與好奇，願意與她進行一對一交流，但這並不代表美方整體支持她的主張。他直言，在美國當地，「成群結隊出來挺她的人幾乎沒有」，這才是外界真正應該觀察的重點。「美國人有那麼傻嗎？台灣人有那麼傻嗎？」沈富雄認為，美國政治圈不會只看表面互動，而會評估背後的戰略意涵，鄭麗文試圖透過和平論述建立角色，但其中存在的矛盾與政治算計，外界都看在眼裡。