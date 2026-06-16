我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安近期喊話廢除監察院，再加上，其赴新加坡領取李光耀世界城市獎特別獎，動作頻頻引發外界討論。對此，資深媒體人陳敏鳳今（16）日於網路節目《新聞！給問嗎？》接受主持人康仁俊專訪時直言，蔣萬安是否在2028年選總統，「我覺得現在可能性很大了！」陳敏鳳說，就目前的局勢來看，2028年總統選舉尚未起跑，蔣萬安是有機會挑戰總統賴清德的連任，其他人的氣勢都沒有到這種程度。主持人康仁俊提問，蔣萬安會不會選總統？陳敏鳳回應稱，他從頭到尾都要選總統，就是要看什麼時機點，他究竟在2028年會不會選，「我覺得現在可能性很大了！」陳敏鳳表示，之後就要看蔣萬安有沒有一種知覺，就是要等到市長卸任才選。如果沒有，他在這一次就要往前參選，從國民黨過去的慣例，包括韓國瑜的高雄市長第一任、侯友宜的新北市長第二任，就是要趁民調最高的時候選，如果依照這樣看，蔣萬安去選的可能性是很大的。陳敏鳳也說到，就目前的局勢來看，2028年總統選舉尚未起跑，蔣萬安是有機會挑戰總統賴清德的連任，其他人的氣勢都沒有到這種程度；況且到2027年選戰期間，聲勢誰高誰就選的勸進聲音會很大，蔣萬安或許就會抵擋不住內心誘惑進而參選。