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去年九月長榮航空一名空服員因飛米蘭執勤時身體不適，抱病上班返台後離世，引發各界關注勞工權益，長榮航空高層也出面致歉。民航局今（16）日公布裁罰，違反航空器使用人應訂定客艙組員手冊並據以實施，開罰60萬並且立即改善。民航局今日公布5月違規事件裁罰資訊，其中包含去年震驚外界的空服員不幸離世事件。孫姓空服員去程的服勤期間出現身體不適，回程更難以負擔正常勤務工作，直到第四日落地桃機後才由地勤協助就醫。過程中引發未立即啟動醫療資源，以及空服員排班制度等爭議問題。民航局今針對「長榮航空公司 B787-9型機BR096航班客艙組員抱病執勤」一事，以公司違反依民用航空法所定，航空器飛航作業管理規則規定，「航空器使用人應訂定客艙組員手冊並據以實施」，依據民用航空法規定，處以罰鍰新臺幣60萬。依規定，航空公司違反該規定，以警告或處60萬元以上、300萬元以下罰鍰，並命其限期改善，屆期未改善者，得按次處罰；情節重大者，民航局得報請交通部核准後，停止其營業之一部或全部或廢止其許可。