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神木倒塌總會避開人群？

日本京都最古老的神社之一，被列為世界文化遺產的下鴨神社（賀茂御祖神社），今（16）日發生神木倒塌事件，一棵樹齡450歲，高約30公尺、樹幹周長約3公尺的櫸樹從根部折斷，朝南側倒地，幸好沒有行人因而受傷。根據《京都新聞》報導，這棵樹齡450歲的參天櫸樹，位於下鴨神社表參道旁，被認為是京都市內原生林「糺之森」中最古老的樹木，一直被神社方當作御神木供奉，樹上還繫有注連繩，當地時間16日早上10點左右突然從根部斷裂倒下。神社研判，應是因樹木老化而折斷，至於未來將如何處理這棵神木，目前尚未決定。神社職員表示，「當時雖然是許多民眾散步參觀的時段，但幸好沒有人因此受傷，真的讓人鬆了一口氣」。事發後，不少正在散步的遊客也不禁驚呼「太慘了吧」、「好可憐啊」。還有日本網友指出，京都武信稻荷神社去年5月24日，一棵樹齡高達850年的參天神木也是從根部斷裂倒塌，導致部分建築物被損毀、道路也遭砸出一個大洞，但神奇的是，並沒有人因而受傷。這次下鴨神社神木倒塌又再次幸運避開了人群，讓網友不禁感嘆，或許在古老的「神木」之中，真的存有某種超越人類智慧的「天意」也說不定。