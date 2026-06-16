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AI浪潮持續推升全球科技產業發展，台灣也成為重要受惠者。台灣綜合研究院今（16）日發布「2026年下半年台灣經濟展望」，大幅上修今年經濟成長率預測至9.33%，較去年底預估的3.46%增加5.87個百分點，顯示台灣經濟表現明顯優於預期。台綜院指出，台灣經濟成長仍以外需為主要驅動力，在全球AI應用快速擴張、高效能運算（HPC）及雲端資料中心建設需求強勁帶動下，出口、投資與工業生產同步成長，成為支撐整體經濟擴張的重要動能。除了上修經濟成長率外，台綜院也將今年消費者物價指數（CPI）年增率由原先預估的1.78%調升至1.96%。對外貿易方面，預估今年實質商品及服務輸出成長率可達19.62%，實質商品及服務輸入成長率則為16.34%。台綜院分析，受惠於AI產業需求持續升溫，半導體、AI伺服器、電子零組件及資通訊產品出口顯著增加，不僅推升外銷訂單與出口金額雙雙創下新高，也帶動企業積極擴產、增加資本支出，使民間投資維持強勁成長動能。此外，隨著企業獲利改善、薪資調升，以及股市上漲帶來的財富效果，民間消費也呈現穩定回溫趨勢。台綜院認為，今年台灣經濟已形成「AI需求帶動出口、出口帶動投資、投資與所得再支撐消費」的正向循環，成為推升經濟成長的重要力量，也凸顯台灣在全球科技供應鏈中的關鍵地位。