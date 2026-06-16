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針對國民黨立委指控民進黨啓動「台灣好生活」2026縣市政策說明會是動員、公器私用一事，民進黨發言人林楚茵今（16）日駁斥，該宣講相關活動完全由黨部主辦，目的在於媒合中央行政團隊與地方第一線交流，向產業代表、社團幹部及基層民眾說明政策成果與未來規劃，前往第一線聆聽民意、宣導政策，何錯之有？林楚茵指出，「台灣好生活」政策說明會目前已完成7場，首波聚焦產業代表與地方幹部交流，是執政團隊主動走入基層、直接面對民意的具體展現，後續也將配合地方需求，擴大辦理，接觸層面更廣，並將賴總統日前推出的「18項人口對策方案」，尤其是0-18歲成長津貼的政見內容，向基層說明與宣傳。他批評，反觀在野黨立委，不僅在國會「吹冷氣不做事」，刻意強推惡法、蓄意拖長會期，甚至藉故拖延審查中央政府總預算，一邊要求行政院更新冷氣設備，一邊透過延會企圖幫涉及不法的立委撐起保護傘。林楚茵強調，在野黨不應坐在辦公室吹冷氣、不做事，卻反過來批評執政黨深入地方與民眾溝通。在野黨盲目的政治惡鬥與怠忽職守，百般杯葛中央政府、干擾施政，最終必將受到民意的嚴厲制裁；他指出，執政團隊將持續堅持步調、深耕地方，用實際行動提出回應人民期待的作為，並呼籲，在野黨應回歸理性監督與政策討論，而非一味以政治口水干擾政府施政。