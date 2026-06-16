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羅廷瑋貼文讓人誤解 伍麗華轟鬼故事：你欺負我對你的善良

好心給兩天審查預算 伍麗華氣炸：不排就罷還屢放話

今年度總預算至今未審竣，民進黨團砲轟立法院教文委員會召委羅廷瑋不排案拖延預算審查，羅廷瑋秀出與自己助理的對話，收到民進黨召委伍麗華的芒果，助理稱「雙方合作有默契卻被黨團操作覺得拍謝」。對此伍麗華今（16）日敬告羅廷瑋，別把與助理的對話讓外界產生誤解，別把自己沒有排審預算的壓力，創造一個鬼故事，甩鍋給善意的立委同事，「這樣很傷我的心，我覺得你欺負我對你的善良」。羅廷瑋擔任召委卻不排預算審查挨轟，卻秀出與自己助理的對話，收到民進黨召委伍麗華的芒果，助理稱「雙方合作有默契卻被黨團操作覺得拍謝」。讓外界誤解是伍麗華傳訊致歉。對此伍麗華再度發文表示，敬告羅廷瑋，不要把跟助理的對話截圖，搞得好像是與她的對話，讓很多人產生誤解。不要把沒有排審預算的壓力，創造一個鬼故事，甩鍋給善意的立委同事，「這樣很傷我的心，我覺得你欺負我對你的善良」。伍麗華說，羅廷瑋說兩個辦公室間有默契，透過辦公室跑來說要跟院長去法國、英國，請她5月11日週一安排考察，好讓他安心出國，自己則反對，因為總預算剛送到委員會，必須立刻排審查，接著5月13日、14日又是國民黨安排的總統彈劾案全院委員會，所以建議互換下一周，「這是我的底線，你也同意」。伍麗華說，接著羅廷瑋6月1日到3日去日本考察回來，因為你們說排審要追進度，希望把總統彈劾案全院委員會那2天送給他，自己基於負責的教育部、中研院及核安會都已經預算審查完畢，也期待對方負責的運動部、文化部、國科會及故宮，也能盡速完成預算審查，好讓國人及地方政府引頸期盼的一般性補助款能夠快速到位，結果沒想到，仍然不排預算也就罷了，「還屢屢放話說是我跟你交換，導致你的預算審查延後」。伍麗華也解釋，把鄉親送來的芒果分享給立委同仁、立法院公務同仁，以及清潔人員等等，這是各個立委在立院都有的禮數，「我的善意、我的求全竟讓你得寸進尺，用自己製造的截圖，再次把我沒說的話、沒做的事塞給我，請您自重」。