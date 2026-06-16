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2026年世界盃小組賽才剛點燃戰火，與日本同分在F組的北非勁旅突尼西亞，在首輪以1：5慘敗給瑞典後，突尼西亞足球協會就投下震撼彈，宣布即刻開除主帥拉穆希（Sabri Lamouchi），並同步發表新任總教練，由卡達世界盃率領沙烏地阿拉伯擊敗阿根廷的法國籍傳奇名帥勒納爾（Hervé Renard）火速接任。這場換帥風暴刷新了世界盃歷史紀錄。突尼西亞首戰被瑞典擊潰，眼看晉級形勢岌岌可危，足協高層決定不給教練任何修正機會，只打完一場比賽便將拉穆奇開除，成為世界盃史上「最快下課」的總教練。事實上，這並非突尼西亞首次在世界盃期間換帥。回顧1998年法國世界盃，突尼西亞也是在小組賽遭遇兩連敗後，憤而開除當時的波蘭籍主帥卡斯帕薩克（Henryk Kasperczak）。未料時隔28年後，突尼西亞再度重演狠辣手段，且效率更高，只給了1戰的機會。突尼西亞足協透過官方Instagram宣布：「勒納爾被正式任命為新任國家隊總教練，合約將保障至本屆世界盃結束。雙方將從今晚起正式履行合約義務。」據悉，勒納爾目前已飛抵日本隊與突尼西亞的比賽所在地墨西哥蒙特雷，並將在今晚的夜間訓練中直接與球隊會合。新任教頭勒納爾在國際足壇大名鼎鼎，曾率領尚比亞與象牙海岸奪下非洲盃冠軍。最著名的是在2022年卡達世界盃上，他率領沙烏地阿拉伯以2：1逆轉擊敗奪冠的阿根廷，創造震驚全球的史詩級爆冷。加上他那宛如好萊塢男星的精緻五官、招牌貼身白襯衫，被球迷稱為「白襯衫魔術師」。這起震驚足壇的換帥事件，隨即在國際社群上引發軒然大波。由於世界盃規定「第一場開踢後就無法更改26人球員大名單」，這讓許多球迷在X上怒轟規則有漏洞，質疑圖尼西雅的換帥動作根本是鑽漏洞：「球員受傷都不能換了，憑什麼教練不滿意可以隨便換？這不公平吧！」 、「這難道不算作弊嗎？選手名單不能動，教練名單卻能自由進出。」不過，也有許多理性的日本球迷認為不必過度恐慌，紛紛直言：「雖然是狠角色，但客觀來看，突然接手一支完全不熟悉的球隊，短短幾天內怎麼可能馬上帶出結果？」