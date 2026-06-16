（更新時間6/16 17:10）受西南風影響及午後對流雲系發展旺盛，今（16）日午後全台各地都陸續發生大雷雨，中央氣象署持續發布大雨特報，也針對山區部分溪流發布國家級警報細胞簡訊。經濟部水利署17時也針對新北、基隆發布淹水警戒，《NOWNEWS今日新聞》也將在本文不斷整理最新警戒區範圍。
⚠️淹水警戒範圍
二級警戒
基隆市：中山區 、 信義區 、 仁愛區 、 中正區（時雨量49.5mm）
新北市：汐止區（時雨量41mm）
🟦淹水警戒怎麼看
🔴一級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。
🟡二級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水。
⚠️防災告警
影響地區：台北市士林區、新北市汐止區
發布時間：6月16日16時29分
氣象署針對新北市北港溪(汐止柯子林),臺北市雙溪(雙溪淨水場至聖人瀑布)發布災防告警，持續時間至18時29分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。
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二級警戒
基隆市：中山區 、 信義區 、 仁愛區 、 中正區（時雨量49.5mm）
新北市：汐止區（時雨量41mm）
🟦淹水警戒怎麼看
🔴一級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。
🟡二級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水。
影響地區：台北市士林區、新北市汐止區
發布時間：6月16日16時29分
氣象署針對新北市北港溪(汐止柯子林),臺北市雙溪(雙溪淨水場至聖人瀑布)發布災防告警，持續時間至18時29分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。