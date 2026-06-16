《ONE PIECE》海賊王30週年即將重返大銀幕，片商壹壹喜喜電影宣布推出「ONE PIECE FILM FESTIVAL 航海王映畫祭」，自7月17日起陸續重映15部劇場版作品，從2000年的《黃金島大冒險》一路至2022年創下系列票房紀錄的《紅髮歌姬》，帶領觀眾踏上偉大航道。憑藉經典 IP 的超高人氣，今年《ONE PIECE》漫畫發行量突破6億冊，官方也接連公開兩波上映片單，包括《紅髮歌姬》、《阿拉巴斯坦戰記》、《GOLD》、《奪寶爭霸戰》以及經典之作《強者天下》等作品都將重返戲院。
漫畫突破6億冊 《航海王》迎來重映企劃
《航海王》自1997年尾田榮一郎開始連載以來，已成為全球最具影響力的漫畫作品，今年漫畫全球累積發行量突破6億冊，再度刷新紀錄，穩坐史上最暢銷漫畫寶座，並推出「海底秘寶」企劃，由作者親筆寫下「ONE PIECE 究竟是什麼」以及魯夫的真相，封存在寶箱中沉入深海，表示將待故事完結後才會重見天日，這項企劃曝光後，讓不少粉絲笑稱「世界政府搶先一步藏起大秘寶了。」
隨著故事逐步邁向最終章，今年夏天推出「ONE PIECE FILM FESTIVAL 航海王映畫祭」，15部劇場版電影將重返大銀幕。從草帽海賊團冒險初期到近年的人氣電影，讓老粉絲重溫青春回憶，也讓新觀眾有機會在戲院體驗《航海王》的熱血魅力。
映畫祭將於7月17日正式啟航，首波上映作品由《航海王劇場版：紅髮歌姬》打頭陣，該片以四皇香克斯之女「美音」為主角，結合音樂與演唱會元素，最終創下超過200億日圓票房，成為《航海王》劇場版系列最賣座作品。
接著依序推出《阿拉巴斯坦戰記～沙漠王女與海賊們》、《被詛咒的聖劍》兩部作品。官方同步公開第二波片單，包括《GOLD》、《奪寶爭霸戰》、《機關城的鋼鐵巨兵》以及被許多粉絲視為經典的《強者天下》，陪伴觀眾一路回顧草帽海賊團20多年來的冒險旅程。
🟡 已公開片單一次看
📌 7月17日《航海王劇場版：紅髮歌姬》（2022）
📌7月24日《航海王劇場版：阿拉巴斯坦戰記～沙漠王女與海賊們》（2007）
📌7月31日《航海王劇場版：被詛咒的聖劍》（2004）
📌 8月7日《航海王劇場版：GOLD》（2016）
📌8月14日《航海王劇場版：奪寶爭霸戰》（2019）
📌8月21日《航海王劇場版：機關城的鋼鐵巨兵》（2006）
📌 8月28日《航海王劇場版：強者天下》（2009）
目前片商尚未公布其餘劇場版上映日期，但已預告後續將公開更多片單，消息曝光後，不少粉絲紛紛表示「終於等到重映」、「一定要進戲院看《強者天下》」、「紅髮歌姬必須二刷」。《航海王》陪伴無數人成長，從東海出發、穿越偉大航道，如今邁向最終章，今年暑假，15部劇場版重返大銀幕，也讓粉絲有機會與草帽海賊團一起啟航，回顧這段跨越近30年的熱血冒險。
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《航海王》自1997年尾田榮一郎開始連載以來，已成為全球最具影響力的漫畫作品，今年漫畫全球累積發行量突破6億冊，再度刷新紀錄，穩坐史上最暢銷漫畫寶座，並推出「海底秘寶」企劃，由作者親筆寫下「ONE PIECE 究竟是什麼」以及魯夫的真相，封存在寶箱中沉入深海，表示將待故事完結後才會重見天日，這項企劃曝光後，讓不少粉絲笑稱「世界政府搶先一步藏起大秘寶了。」
映畫祭將於7月17日正式啟航，首波上映作品由《航海王劇場版：紅髮歌姬》打頭陣，該片以四皇香克斯之女「美音」為主角，結合音樂與演唱會元素，最終創下超過200億日圓票房，成為《航海王》劇場版系列最賣座作品。
接著依序推出《阿拉巴斯坦戰記～沙漠王女與海賊們》、《被詛咒的聖劍》兩部作品。官方同步公開第二波片單，包括《GOLD》、《奪寶爭霸戰》、《機關城的鋼鐵巨兵》以及被許多粉絲視為經典的《強者天下》，陪伴觀眾一路回顧草帽海賊團20多年來的冒險旅程。
📌 7月17日《航海王劇場版：紅髮歌姬》（2022）
📌7月24日《航海王劇場版：阿拉巴斯坦戰記～沙漠王女與海賊們》（2007）
📌7月31日《航海王劇場版：被詛咒的聖劍》（2004）
📌 8月7日《航海王劇場版：GOLD》（2016）
📌8月14日《航海王劇場版：奪寶爭霸戰》（2019）
📌8月21日《航海王劇場版：機關城的鋼鐵巨兵》（2006）
📌 8月28日《航海王劇場版：強者天下》（2009）
目前片商尚未公布其餘劇場版上映日期，但已預告後續將公開更多片單，消息曝光後，不少粉絲紛紛表示「終於等到重映」、「一定要進戲院看《強者天下》」、「紅髮歌姬必須二刷」。《航海王》陪伴無數人成長，從東海出發、穿越偉大航道，如今邁向最終章，今年暑假，15部劇場版重返大銀幕，也讓粉絲有機會與草帽海賊團一起啟航，回顧這段跨越近30年的熱血冒險。