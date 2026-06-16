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抽取式花紋衛生紙」，三串優惠179元，平均每串不用60元的超殺 優惠，更推出超過10樣商品買1送1。



📍門市｜6月19日起至6月23日

◾霜淇淋單支35元，7.1折（原價49元、特價35元）

◾YUPI呦皮漢堡QQ糖買1送1，7.1折（原價39元、特價20元）

◾黑糖粉粿酷繽沙任選2杯85元，6.6折（原價65元、特價43元）

◾農心辛拉麵袋麵／炒麵／辣白醬買1送1，5折（原價65元、特價33元）

◾麗巧克Nabati起司／巧克力買1送1，5折（原價39元、特價20元）

◾好麗友蛋黃派買1送1，5折（原價29元、特價15元）

◾威德in運動補給飲料買1送1，5折（原價35元、特價18元）

◾雪碧600ml買1送1，5折（原價35元、特價18元）

◾FMC不知春茶買1送1，5折（原價30元、特價15元）

◾曠世奇派雪糕 提拉米蘇／巧克力10元多一件，6折（原價49元、特價30元）

◾阿奇儂極濃義式開心果雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）

◾順天本草 金逍遙／薈靈光買1送1，5折（原價65元、特價33元）



▲全家5日5好康優惠，活動自6/19起至6/23。（圖／全家提供） ▲全家端午連假優惠！自6/19~6/23。（圖／全家提供） 全家端午節消費滿688享好禮3選 1！鮮乳、衛生紙免費領



全家端午連假期間（19日至23日），購買指定商品，單筆消費滿688元 ，即可獲得好禮三選一兌換券，可免費兌換農心辛拉麵袋麵2包、 福樂一番鮮全脂鮮乳1瓶（936ml）或得意-連續抽取式花紋衛 生紙1串（單筆不累贈，限原店兌換，兌換期限至115/7/ 16），皆為超實用的居家必備品。



且使用指定支付方式（台新/玉山 /中信/永豐/聯邦/新光/台北富邦/國泰世華銀行信用卡、全盈 +PAY、My FamiPay）購買指定商品單筆滿300元，即加贈10, 000 Fa點 （單筆不累贈，數量有限，贈完為止）。



全家端午節咖啡25元多一杯！寄杯咖啡6折



📍門市｜6月19日起至6月23日

◾特大經典拿鐵第2杯25元，6.8折（原價70元、特價48元）

◾特大經典美式第2杯35元，7.9折（原價60元、特價48元）

◾大杯仙女醇奶茶任2杯65元，5.9折（原價55元、特價33元）



📍APP｜6月19日起至6月21日

◾大杯特濃美式16杯555元，6.3折（原價55元、特價35元）

◾大杯特濃拿鐵13杯555元，6.6折（原價65元、特價43元）

◾霜淇淋49元系列19支555元，6折（原價49元、特價29元）

◾特大厚奶拿鐵10杯555元，6.5折（原價85元、特價56元）

◾大杯單品美式9杯555元，7.7折（原價80元、特價62元）

◾大杯單品拿鐵8杯555元，7.7折（原價90元、特價69元）

◾Let’s Tea膠囊茶機40元系列22杯555元，約6.3折（原價40元、特價25元）

◾Let’s Tea 65元果茶系列13杯555元，6.6折（原價65元、特價43元）

◾酷繽沙13杯555元，6.2折（原價69元、特價43元）

◾冰塊杯（附22oz特大杯）6杯55元，約6.1折（原價15元、特價9元）



▲全家端午連假優惠，隨買跨店取冰塊杯、酷繽沙通通特價。（圖／全家提供） 7-11端午連假優惠！滿額多折120元、再送贈品兌換券



7-11自6月17日起至21日，購買CITY系列飲品、 冰品、啤酒、泡麵、零食、糖果、健美機能、甜點、冷凍食品、寵物食用品、雪肌粋、adopt香水、指定IP商品，以上類別商品消費每滿222元折扣折20元，或滿1111折扣120元。



且會員結帳金額達到1111元送好禮兌換券，可兌換以下贈品3選1，「五月花舒敏厚棒抽取式衛生紙乙串」、「3M細滑牙線棒36+4支(2件)」、「10L卡通保冷袋系列（共5款，款式隨機）」；會員結帳金額滿1711元，可兌換以下贈品2選1，「Dinotaeng胖胖陶瓷馬克杯」、「爭鮮黃金玉米粒（3罐）」。



▲7-11端午連假期間，消費滿222元現折20元。（圖／7-11提供）



全家端午節優惠來了！自6月19日起超過10款商品買一送一，「得意連續抽取式花紋衛生紙」三串優惠179元、平均每串不用60元，阿奇儂開心雪糕買一送一，且門市單筆消費滿688元，可免費兌換辛拉麵、全脂鮮乳或整串衛生紙，APP行動隨時取還有寄杯咖啡555元組合，可選大杯特濃美式16杯、特濃拿鐵13杯、大杯單品美式9杯。自6月19日起至6月23日前推出5日5好康優惠，還有「得意連續