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▲ 收治該名患者的達克特楊眼科聯盟執行長洪啟庭以透明膠帶纏住釣魚線三圈後，再以刀子平整切開，終於讓病人和釣魚竿分開。（圖／達克特楊執行長洪啓庭提供）

▲ 洪啓庭指出，魚鉤都有特殊突出的倒鉤設計，刺入眼睛絕對不能自行強行拔除，緊急送醫由醫師處理才正確。（圖／達克特楊執行長洪啓庭提供）

「請問魚鉤刺入眼睛可以處理嗎！」。屏東一名男子因釣魚拉竿太過用力，魚鉤甩進眼睛，眼睛疼痛異常，收治該名患者的達克特楊眼科聯盟執行長洪啟庭以透明膠帶纏住釣魚線三圈後，再以刀子平整切開，終於讓病人和釣魚竿分開。所幸漁鉤未傷及眼球深層，只造成下結膜些微損傷，經過治療已無大礙。洪啟庭也提醒大家由於魚鉤卡在眼內何處不知道，絕對不能自行強行拔除，緊急送醫才正確。48歲林姓釣客日前遭魚鉤刺入眼睛，卡在眼內，當時曾嘗試把魚鉤拉出來，但越拉越痛，又擔心萬一刺破周遭組織造成眼球破裂情況會更嚴重，最後病人是用手帕包住眼睛且固定漁鉤，由朋友緊握釣竿，在熱心民眾一路開車前往洪啟廷的診所就醫。洪啟庭表示，由於釣魚線很難剪斷，當下是以透明膠帶纏住釣魚線3圈後，再以刀子平整切開，經點麻藥並小心扳開病人眼皮，發現魚鉤只勾到下結膜，沒有眼球撕裂傷與眼球破裂，所幸未損及視力。洪啟庭表也提醒大家由於魚鉤都有特殊突出的倒鉤設計，漁鉤卡在眼內何處不知道，萬一觸及眼球，往往會造成一定程度的傷害包括直接穿傷、視網膜剝離、嚴重玻璃體出血、前房出血、外傷性白內障、眼內炎等，即使經手術處理，失明的機會仍相當高，尤其絕對不能自行強行拔除，緊急送醫由醫師處理才正確。