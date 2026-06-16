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▲台積電前資深副總何麗梅。（圖╱記者林汪靜攝）

政治大學今（16）日舉辦「仲尼基金股票捐贈儀式」，前台積電前人資長、現任政大商學院教授李瑞華、台積電前資深副總何麗梅，分別豪捐100張台積電股票予「仲尼基金」，兩人捐贈股票市值合計約4.73億元。何麗梅表示，基金用來培養老師有巨大意義，因為AI時代，相信人文將越來越重要，「AI無法解決品格、誠信問題」，這是未來世界大家非常需要的。此外，機殼伺服器大廠勤誠興業董事長陳美琪也捐贈100張勤誠股票，也以實際行動支持政大教育創新、國家人才培育。何麗梅致詞表示，自己的謀生能力是來自於政大，她在政大求學四年，領到清寒獎學金，記得每個月是台幣200元，好幾個月領一次，總共一年可以領1000元，看起來似乎很少，但以前的年代吃一頓飯只要9元，「所以200塊可以吃20幾頓飯」，當時她就心想，有朝一日自己如果也有能力，也希望幫助別人。之所以投身仲尼基金，她說，因為很感動李瑞華對政大的付出，李瑞華不是政大畢業，卻耗費23年的心血投入政大教育事業，最後連自己全部的身家都貢獻進去，「這讓我非常感動」，而仲尼基金就是一個非常好的想法。而仲尼基金是培養老師，何麗梅提到，老師教太多學生，可能對學生不會記得誰是誰，可是學生可能一輩子都記得被老師哪句話左右一生，或是哪一位備受尊敬的老師，他的行為典範影響了一生，因此，她認為，仲尼基金用作培養教師有非常大的意義。尤其現在AI時代，她相信，人文會越來越重要。AI可以幫你分析、幫你彙整等，但是它不能解決人類的品格問題、誠信問題，也不具備人類的同理心、信任感，以及對世界的關懷，「而這部分是未來世界我們非常非常需要的。」至於外界總是關注AI時代，擔心工作將會被取代，她表示，懂科技的人也必須懂人文，學人文的人則必須懂得運用科技，學人文的人運用科技反而不難，但學科技的人要懂人文是需要長期培養。「在這個時候，我覺得老師就特別重要。」李瑞華則表示，AI時代，大學教育除了傳授專業知識，更重要的是培養學生獨立思考、判斷是非與關懷社會的能力，期待透過仲尼基金的持續投入，支持教師實踐教育理想，培育兼具專業素養與利他精神的未來人才。「仲尼基金」源自孔子「有教無類、因材施教、傳道授業解惑」的教育精神。其前身可追溯至2016年由商學院教授李瑞華與前校長周行一共同發起的「仲尼傑出教學獎」，捐贈新台幣1億元，藉以表彰優秀教師、鼓勵教學精進。2025年，李瑞華教授為響應百年校慶慨捐新臺幣5千萬元成立仲尼基金，並將教學獎納入基金架構，希望透過更完善的資源支持，深化政大的全人教育理念。