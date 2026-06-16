黃大煒本月2日在美國夏威夷去世，享壽61歲，他的兩個姊姊和與
他交往多年的女友Vicky，卻隔空交火。Vicky稱兩個姊姊 委由「漢英得力法律事務所」宣告黃大煒相關的音樂資產， 將根據其意願，繼續與環球音樂維持合作關係，其實2000年是她 安排黃大煒跟環球簽約，至今都非常愉快，但版權永遠是黃大煒自己 的，在他過世後25年內仍是，強調是國際法。 她不但表示黃大煒不可能立遺囑，還揭露曾被他的愛爾蘭大姊夫派翠 克威廉歐尼爾性騷擾，曾感到不快與煩躁。
黃大煒女友稱他不可能立遺囑 揭自己曾被他大姊夫性騷擾
Vicky坦言：「我所知道的黃大煒不可能立遺囑，因為他從未想
過死亡！尤其是5月26日才信誓旦旦要純粹做音樂，創作到哪都能 創作，本來黃大煒並沒有計畫所謂的『離開台北，回夏威夷定居』， 在夏威夷與大姊和大姊夫才短短5個月，卻突然莫名其妙過世？ 還不准問死因，不給看最後一面，不准對外提問說明?
無法接受！」她更稱被黃大煒大姊夫性騷擾，一度擔憂他的形象與事
業連帶被影響。
提到黃大煒不可能立遺囑，Vicky強調有立遺囑的反而是她自己
，因為罹患胃癌的她，總以為隨時會先走，所以ㄧ直有準備，也因此 會在2019年發現新腫瘤時（當時是良性），便更積極幫黃大煒物 色可以信任和欣賞他才華的音樂公司合作，所以才有2023年簽約 杰威爾的安排。Vicky稱黃大煒一生從未簽過經紀約，2023 年的杰威爾音樂是第一個也是唯一的。而他在中國的事業是由在北京 的國際小提琴家呂思清的中文美杰公司為窗口。
Vicky解釋黃大煒離台赴夏威夷理由 希望外界給她追查真相時間
去年12月黃大煒因大姊夫、愛爾蘭人派翠克威廉歐尼爾在2年前對
Vicky性騷擾行為，認為Vicky除了抗癌更多了不快和煩躁 ，想在她專心治療期間，隨大姊與大姊夫到香港過聖誕節，之後 再回夏威夷和大姊夫深談，看該如何妥善處理。這件事情，Vick y在意的並不是自己，而是擔心黃大煒已公開介紹大姊夫給現場活動 出席嘉賓，若當晚他摸的是別的女性，那麼有可能會嚴重影響到黃大 煒的事業和形象，沒想到就這樣她和31年來朝夕相處的黃大煒竟天 人永隔，也見不到遺體，令她難以接受。
她表示護照遺失，正在辦理新護照，她和媽媽及黃大煒的媽媽、兩個
弟弟都傷痛欲絕，他們需要一點時間，好循合法程序釐清真相，所以才委任黃珊珊律師，因為黃珊珊是黃大煒和的法律顧問，也是黃大煒這20多年來所有合約簽署的協商代表，更是唯一一 個見過他的媽媽，2位弟弟，2位姊姊的朋友。Vick y希望外界給他們時間，他們會釐清真相再發表公開聲明。
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Vicky坦言：「我所知道的黃大煒不可能立遺囑，因為他從未想
無法接受！」她更稱被黃大煒大姊夫性騷擾，一度擔憂他的形象與事
提到黃大煒不可能立遺囑，Vicky強調有立遺囑的反而是她自己
去年12月黃大煒因大姊夫、愛爾蘭人派翠克威廉歐尼爾在2年前對
她表示護照遺失，正在辦理新護照，她和媽媽及黃大煒的媽媽、兩個