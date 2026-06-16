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我國學者應肯亞政府邀請，14日赴蒙巴薩參加國際海洋大會，抵達現場準備報到時，主辦單位以不承認台灣護照為由，拒絕核發入場證。更誇張的是，肯亞移民局強行介入，把台灣學者的護照和手機沒收，扣留超過20個小時才肯放行讓他們搭機離境。原本海洋委員會也準備要組團出發，考量成員的人身安全，決定取消這次的行程。外交部得知消息，對於中國施壓肯亞政府，背後搞鬼的老套路，痛批中國用這種粗暴的政治手段干預學術專業，簡直就是流氓圍事。同時，外交部也點名主辦國肯亞政府，違背國際會議該有的包容精神，我方除了向中國和肯亞表達強烈抗議，也呼籲其他民主盟友正視，共同嚇阻中國變本加厲的霸凌外交。事實上，台灣從2015年開始就積極參與海洋大會，在海洋保育和永續發展上做了許多貢獻，是國際上不可或缺的重要夥伴。外交部強調，台灣身為海洋國家，一向積極參與全球海洋生態養護保育及環境永續發展，不會畏懼也不會屈服於中國專斷跋扈惡行，仍將繼續與國際社會攜手合作，致力推動全球海洋事務合作。