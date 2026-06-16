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Netflix熱門韓劇《鐵拳教育》，開播後瞬間登上收看排行榜，在第8集中登場的多熙媽媽，因為每次都會收到愛馬仕禮物，也成為了網友討論的焦點，而飾演這個角色的演員鄭恩娥，其實是韓國音樂劇天后，曾出演的作品更是數不清，昨（15）日她在社群上傳演出心得，同時透露自己跟男主角金武烈其實在13年前就合作過，能夠再次見面讓她感到非常開心。鄭恩娥在《鐵拳教育》劇中，飾演「豬媽媽／多熙媽媽」一角，意指帶領所有家長一起讓小孩考上醫學系的人，因為身後總是會有許多媽媽跟著，因此被稱為豬媽媽。而賢民媽媽更是為了孩子學歷走火入魔，為了從多熙媽媽身上套出有利的學習資訊，每次只要見面都會送上一袋愛馬仕禮物，讓許多觀眾印象深刻。昨日鄭恩娥在IG上傳《鐵拳教育》演出心得，並上傳多張拍攝現場照片，畫面中她氣場強烈，與角色形象十分契合，她也特別向導演表達感謝，寫道：「感謝洪鍾燦導演給予我這次機會。」鄭恩娥坦言此次演出對她意義重大，並且回憶自己在音樂劇舞台出道時，曾與金武烈同台合作對手戲，如今13年後再次在片場重逢，讓她感嘆「就像奇蹟一般」，她也在文末感謝作品獲得觀眾喜愛，未來將持續努力精進演技。鄭恩娥過去長年活躍於韓國音樂劇舞台，曾出演《亞瑟王》、《死亡筆記》、《蝴蝶夢》、《搖滾赫德威格》、《弗蘭肯斯坦》等多部作品，以穩定唱功與細膩演技被視為實力派音樂劇演員。