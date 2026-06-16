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2026年世界盃H組小組賽爆出大冷門！奪冠熱門「無敵艦隊」西班牙隊在首戰迎戰世界盃新軍、人口僅約60萬的袖珍小國維德角（Cape Verde），全場控球率佔據絕對優勢卻破門乏術，最終以0：0遭到逼平。此役過後，日本媒體《足球頻道》對西班牙教頭德拉富恩特（Luis de la Fuente）的調度與戰術設計提出強烈質疑，認為這場平局是西班牙「自毀前程」。賽前外界普遍預期西班牙將以大比分勝出，但德拉富恩特為了保護傷癒復出的兩大邊路核心亞馬爾（Lamine Yamal）與尼科·威廉斯（Nico Williams），選擇讓兩人從板凳出發，改派加維（Gavi）與費蘭·托雷斯（Ferran Torres）擔綱邊鋒。然而，這次先發佈局卻成為場上的災難。外媒分析指出，加維本職為中場，費蘭也非擅長一對一突破的類型，兩人的踢法與球隊體系嚴重脫節。數據顯示，費蘭全場無任何成功盤帶，加維在攻擊端同樣無影無蹤。反觀後備上場的亞馬爾，短短20分鐘內即展現出強大的威脅性，強烈對比凸顯了教練團在戰術設計上的嚴重失算。除了先發陣容的爭議外，德拉富恩特的臨場調度更是遭外媒抨擊的焦點。儘管上半場明顯可以看出球隊缺乏進攻節奏，教練團卻遲遲未做出改變。直到比賽進入71分鐘與87分鐘，才將亞馬爾與尼科換上場，為時已晚。文中指出：「德拉富恩特雖然持有改變戰局的王牌，卻完全誤判了使用時機。」他在比賽陷入膠著時，既未能利用替補席上的奧爾默（Dani Olmo）或巴埃納（Alex Baena）等技術型球員改變節奏，也未能針對維德角的鐵桶陣提出有效的戰術對策。這種僵化的換人決策，不僅讓維德角守軍信心大增，也讓西班牙隊陷入無謂的焦慮。儘管西班牙在2010年世界盃首戰曾敗給瑞士，最終卻成功奪冠，但外媒警告，本屆賽事若西班牙持續展現出如此缺乏彈性的戰術調度，即便擁有世界級的球員天賦，也難以走遠。目前西班牙隊擁有世界最頂尖的中場傳導能力，卻未能將此優勢轉化為禁區內的威脅。外界對於德拉富恩特在面對「弱旅」時所展現出的戰術匱乏感到憂心。