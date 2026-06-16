我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席鄭麗文訪美遭降格對待，今（16）日返台不發一語僅表示「謝謝，大家早」，對此立委林俊憲說，一向很愛開記者會的她，到現在什麼都沒表示，認為比起出訪前自信滿滿說要見美國總統川普，差了十萬八千里，但沒關係，只要心理建設夠強大，一樣都是見到白宮的人，「只要自己不尷尬，尷尬的就是別人」。林俊憲表示，一向很愛開記者會的鄭麗文，到現在什麼都沒表示。怕大家忘記她這兩週做了什麼，幫大家重點整理一下。我認為鄭麗文這趟訪美最大的收穫，不是對美關係或是對中關係，而是心理建設，「只要自己不尷尬，尷尬的就是別人」。林俊憲說，鄭麗文整趟行程只見到國務院科室級官員，比起她出訪前自信滿滿的說要見川普，差了十萬八千里。但沒關係，只要心理建設夠強大，一樣都是見到白宮的人。林俊憲表示，雖然沒見到高層官員，但倒是見了不少僑胞，包含中共統戰部官員俞國樑、福建同鄉會陳恒。難怪鄭麗文說這趟行程讓她「見到想見的人」。畢竟都在自己的舒適圈裡，和熟悉的人交流，對自信心培養很有幫助。林俊憲提到，鄭麗文整趟訪美行程的核心，圍繞著「和平」，從「和平框架」、「和平繁榮之鏈」，到「和平之旅」，得出來她很努力想向美國政策圈推銷自己的理念。但問題是，如果一套論述講半天，始終沒有人接納，或許該想想自己的論述是否站得住腳。林俊憲說，即使見不到預期中的高層官員、政策理念沒有引起太大迴響，也絲毫不影響她對這趟行程的滿意度，因為只要堅信自己能成功帶來和平，就可以了。最後林俊憲表示，有趣的是，立法院長韓國瑜下週也要訪美。美國可能會比較待見對軍購案協商有所出力的韓院長，萬一見到的官員層級比「科長」還高，不知道下禮拜國民黨的中常會上，會不會又有人說韓院長賣黨求榮呢？國民黨主席和立法院長之爭，也不是沒有出現過。