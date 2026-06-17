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端午3大開運法 午時水必接

▲午時水充滿陽氣，可用於調和下半年運勢。（示意圖／取自unsplash）

▲可在東南方放置紅包，讓下半年運勢大提升。（示意圖／記者徐銘穗攝）

▲端午節可以吃苦瓜，調理身體陰陽平衡。（示意圖／記者張家瑋攝）

端午節就在周五（19日），不少人會在當天準備「午時水」，想在這天去除穢氣，命理師柯柏成就提供「端午3大開運法」，讓你在對的時機使用午時水，招好運、財運滾滾來。而今年端午節又是奇特的「三火疊加」，柯柏成指出，這天能量強大，可大破大立、驅邪和快速轉運。命理師柯柏成表示，2026年剛好是丙午年，本來就是天干地支都為火的「雙火」流年，農曆五月初五端午節又是「午月」，當天中午也是「子日午時」標準的水火既濟，所以丙午年、午月、子日午時「三午匯聚」，是結合九紫離火運的「三火疊加」的奇特天時，形成剛烈、純陽的磁場，這種能量有助大破大立、驅邪和快速轉運，不過也容易讓人心浮氣躁，要特別留意，柯柏成也分享「端午3大開運法」。建議在端午節早上9點到11點，先用艾草、菖蒲或海鹽水噴灑在住家四周，特別是陰暗的角落，把上半年的晦氣去除。中午11點到下午1點，再裝「午時水」，這時候的水有極強的陽氣，可用於下半年能量調和。今年端午節火能量強，加上東南方屬木，九紫火星飛臨此地，形成了完美的「木生火，木火通明」格局，可在住宅或辦公室東南方，擺放紅色、紫色的開運物品，如紅包、紫色水晶等，或是把「午時水」放在這個方位，可帶來下半年財運、貴人運。今年象徵正財的六白武曲星在正北方，在端午火氣沖天時，可善用北方屬水的財庫位，達成極佳的「水火既濟」，可把「午時水」擺放在北方，放一整年到小年夜前都可。端午節除了吃粽子之外，今年可吃青梅、苦瓜或綠豆，青梅生津止渴，苦瓜和綠豆都能清除燥熱，能從內在調理身體陰陽平衡。