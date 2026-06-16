隨著暑假即將到來，親子藝文活動陸續展開。信誼基金會今年暑假推出「2026信誼國際兒童動畫放映會－勇敢做自己」，精選四部來自法國、俄羅斯及愛沙尼亞的國際得獎動畫作品，將於7月至8月巡迴台中、台北、高雄及桃園等地放映，透過動畫故事與映後交流，引導孩子探索自我、培養面對挑戰的勇氣。
信誼基金會表示，動畫不僅是娛樂媒介，也能成為兒童理解世界與認識自己的重要窗口。多年來持續推動兒童影像教育，除了舉辦「信誼兒童動畫獎」鼓勵優質創作外，也透過各類放映活動，讓國內外優秀動畫作品走進家庭與校園。
信誼基金會營運長廖瑞文指出，信誼自2008年創設兒童動畫獎，2014年增設國際獎項後，逐步建立國際動畫交流平台。近年更透過暑期親子主題放映及兒童觀眾票選活動，將優質動畫帶進全台各地。根據統計，2024年至2025年間相關活動已吸引超過3,500人次參與，逐漸成為親子家庭暑期的重要藝文活動之一。
今年放映會以「勇敢做自己」為主題，規劃四部兼具藝術性與教育意涵的動畫作品。《襪子去哪兒？》透過尋找失蹤襪子的冒險旅程，引導孩子認識面對恐懼的勇氣；《沒有斑紋的小老虎》探討自我認同與接納差異的重要性；《夢想飛行的小船》鼓勵孩子在追逐夢想過程中堅持前行；《小電車出發吧！》則藉由成長故事，陪伴孩子理解犯錯與學習的價值。
除了影片放映外，活動也安排專業講師帶領映後互動與討論，透過提問與分享，引導孩子思考故事中的情緒與選擇，進一步培養表達能力、觀察力及思辨能力。主辦單位認為，透過親子共同觀影與交流，不僅能增進家庭互動，也能讓孩子從不同文化背景的故事中獲得成長啟發。
本次巡迴放映活動適合3至12歲親子家庭、教育工作者及喜愛動畫的民眾參與，活動全長約70分鐘，包含映後分享與互動交流。信誼基金會期望透過優質動畫內容，陪伴孩子在故事中看見自己，並從角色的成長歷程中學習面對未知與挑戰的力量，為暑假留下兼具娛樂與教育意義的觀影體驗。線上購票https://reurl.cc/9WK4AO 活動介紹 https://reurl.cc/lpxDbA
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今年放映會以「勇敢做自己」為主題，規劃四部兼具藝術性與教育意涵的動畫作品。《襪子去哪兒？》透過尋找失蹤襪子的冒險旅程，引導孩子認識面對恐懼的勇氣；《沒有斑紋的小老虎》探討自我認同與接納差異的重要性；《夢想飛行的小船》鼓勵孩子在追逐夢想過程中堅持前行；《小電車出發吧！》則藉由成長故事，陪伴孩子理解犯錯與學習的價值。
除了影片放映外，活動也安排專業講師帶領映後互動與討論，透過提問與分享，引導孩子思考故事中的情緒與選擇，進一步培養表達能力、觀察力及思辨能力。主辦單位認為，透過親子共同觀影與交流，不僅能增進家庭互動，也能讓孩子從不同文化背景的故事中獲得成長啟發。
本次巡迴放映活動適合3至12歲親子家庭、教育工作者及喜愛動畫的民眾參與，活動全長約70分鐘，包含映後分享與互動交流。信誼基金會期望透過優質動畫內容，陪伴孩子在故事中看見自己，並從角色的成長歷程中學習面對未知與挑戰的力量，為暑假留下兼具娛樂與教育意義的觀影體驗。線上購票https://reurl.cc/9WK4AO 活動介紹 https://reurl.cc/lpxDbA