我是廣告 請繼續往下閱讀

▲莊麗雅擅長徒手抓魚，她在IG放上多張徒手抓起大型魚類的照片。（圖／翻攝自Leiya Pillitteri IG@leiya_p）

▲莊麗雅是土生土長的澎湖人，一路從澎湖的幼兒園念到高中才移民美國。（圖／翻攝自Leiya Pillitteri IG@leiya_p）

Netflix人氣荒野求生實境節目《終極生還組》第三季日前上線，一名混血正妹參賽者Leiya因為是台灣澎湖人，格外受到關注，她的中文名為莊麗雅，IG上分享徒手抓大魚的照片，英勇又強悍的模樣受到觀眾討論，本人在節目中自我介紹時高喊：「我來自澎湖！」讓網友封她為「澎湖之光」。本季節目共有15人參加，莊麗雅被分到C組，與3男2女在巴拿馬荒野叢林中求生，一同爭奪高達100萬美元（約3100萬元新台幣）的鉅額獎金，莊麗雅在節目中不受同組3名男性選手的「霸凌」手段影響，善用自身習得的野外求生技能，網友在IG見到她徒手抓起野生巨型鯰魚的照片，大呼：「徒手抓這麼大隻的魚真的超猛」、「太厲害了！我只能徒手抓雞排...」據《澎湖即時新聞網》臉書貼文所述，今年26歲的莊麗雅父親是義大利裔核能工程師，母親是澎湖人，她和哥哥在澎湖土生土長，莊麗雅一路從澎湖的明園幼兒園念到文澳國小、中正國中，高中才移民美國，目前定居於田納西州，莊麗雅才學兼優，不僅在澎湖讀書時就得過獎，本身還會彈鋼琴、拉小提琴。透過《終極生還組3》的播出和澎湖在地人介紹，大批台灣網友對這位台灣女孩驚豔萬分，盛讚：「這位是超級大美女」、「台灣人就是有多面向的優點長處」、「我看是來看辣妹的」、「真的很棒，已追蹤IG」、「昨天我全部看完（節目）了！當下就注意到她了！很聰明又冷靜，超酷的」、「澎湖的女兒，加油！」