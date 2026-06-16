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台東縣長饒慶鈴日前以預錄影片方式參與海峽論壇，事後引來陸委會等主管機關關注，更有匿名官員表示將交由主管機關查處。對此，前中廣董事長趙少康在臉書發文力挺饒慶鈴，痛批民進黨政府動輒將兩岸交流視為洪水猛獸，直接宣布地方首長不得出席，饒慶鈴改用錄製影片的方式，替台東農民與農產品行銷發聲，「人都沒去了，只是錄個影片，到底要怎麼被統戰？」他質疑當初規定只說不能參加，沒說不能錄影片，陸委會揚言開罰「讓我覺非常荒謬」。趙少康強調，中國一直以來都是台東鳳梨釋迦等農產品的重要市場，今年水果收成不錯，但台灣市場有限，若銷路打不開，辛苦一整年的農民很可能面臨穀賤傷農的困境。他認為，地方首長職責本就是幫地方產業找出路，結果中央政府看到有人努力推廣農產品，第一時間想到的不是協助、不是幫忙找訂單，而是忙著研究怎麼處罰，存心跟農民作對。趙少康批評，民進黨政府「嘴巴上說要交流，實際上卻是在阻止交流」，設下一道又一道限制。他呼籲，台灣擁有民主自由與世界一流的農產品，應該對自己更有信心，用實力與優勢來說服別人，而不是一天到晚害怕交流、靠把門關起來解決問題。趙少康直言，他倒想看看陸委會最後能用什麼法條和罰則來處罰饒慶鈴，相信最後又是「雷聲大、雨點小，不了了之。」