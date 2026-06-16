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▲忙碌工作、三餐外食、作息不規律，讓不少上班族開始重視「由內而外」的日常保養。（圖／品牌提供）

忙碌工作、三餐外食、作息不規律，讓不少上班族開始重視「由內而外」的日常保養。近年來，除了補充益生菌，消費者也更在意產品是否純淨、安心無負擔。看準現代人對健康與成分透明的需求，統一企業全新上市的健康好時光「純淨暢快益生菌」，主打通過國際A.A.最高等級100%無添加驗證，以「純淨保養」概念，打造兼具順暢與日常調理的益生菌新選擇。純淨暢快益生菌採用「益生菌、益生元、後生元」三合一配方。益生菌精選獲得13面國際發明金牌與31項多國專利認證的8益菌，每株菌皆有專屬菌種編號；同時添加益生元(日本製造水溶性膳食纖維)與後生元(台灣製造專利益生菌發酵粉)，打造完整配方，讓順暢真正有感，從根本調整體質。純淨暢快益生菌以「純淨配方」為核心，主打成分公開透明，除了無添加糖，堅持拒絕804項香料、色素等食品添加物，只保留身體真正需要的營養成分，並通過國際A.A.100%無添加驗證，讓全家人吃得更安心。歡慶新品上市，即日起各大電商通路限時買一送一（原價每盒598元）。Yahoo、PChome、7-11i划算／i預購、博客來與鮮拾網同步開賣。無論是忙碌外食的上班族，或是重視日常保養的家庭族群，都能以輕鬆無負擔的方式，享受純淨保養新選擇！