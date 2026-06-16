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總統府日前公布監察院含正副院長在內的29名被提名人，名單包含前新北市副市長謝政達、前藍委廖婉汝，引起各界討論。台北市長蔣萬安表態支持廢除監察院。面對輿論壓力，謝政達聲明決定婉拒提名；稍早廖婉汝也證實將婉拒監察委員，表示自己不會委屈，聲明全文曝光。廖婉汝表示，經過審慎思考決定婉拒監察委員提名，作為長期擔任民意代表的政治工作者，在收到監察委員提名徵詢時，是相信自己憑藉多年跟地方接觸的經驗，能夠公正、快速回應國民對監察院的期待，並重建社會對監察院的信任，盡一己之力，這是當初願意接受提名的初衷。隨著監察委員名單公布，特別對於監察院的廢除，首次見到朝野各黨有所共識，民意也多表同意，因此提出此聲明，作為對立法院提出廢除監察院修憲主張的支持，也希望立法院針對適合中華民國的憲政體制盡快完成修憲工作，以符民意期待。據了解，廖婉汝日前曾因提名一事槓上台北市長蔣萬安，認為國民黨若要改變就該有真正行動，直言「國民黨有膽就修憲，就否決過去創立的憲法」，並提出可在2年後總統大選時，透過任命任務型國大代表來修憲，若國民黨真想走三權分立她無意見。雖然外界傳出國民黨高層疑似有私下找廖婉汝溝通、建議她婉拒，而廖婉汝也向記者證實確定退選。