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45歲的孫淑媚，近期每次亮相都讓人驚艷，纖細勻稱的健康體態更被網友大讚「根本逆齡生長」，成為許多人好奇的凍齡代表。今年，孫淑媚正式成為愛之味純濃燕麥年度品牌代言人。品牌表示，看中的不只是她健康亮麗的形象，更是多年來持續自律、堅持健康管理的生活態度。孫淑媚透露，維持最佳狀態的秘訣，除了規律運動與正常作息外，更重視每天的飲食選擇。「年紀可以增長，但健康管理不能鬆懈。」工作忙碌時就喝一瓶愛之味純濃燕麥，既有飽足感，又能維持健康無負擔。愛之味純濃燕麥成分只有水和燕麥，獨創最新生物科技雙酵微分解技術(Dual Enzyme Hydrolysis)，完整保留整粒燕麥營養精華和高β-聚葡萄醣(β-glucan)，口感滑順香濃自然甘甜，堅持不添加結蘭膠或任何有違健康的人工化學物質，成分單純是植物奶唯一獲得國際最高三星潔淨標章;更是市面上唯一榮獲國家健康三認證，具有調節血脂、改善胃腸功能及免疫調節三大健康功效的燕麥奶。「健康控管，少不了愛之味純濃燕麥！」孫淑媚鼓勵大家， 為健康打底，天天喝養成最佳狀態。懂的掌控才是真實力，孫淑媚的健康逆齡就是最好的證明！