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▲位於中國北京的「京兆尹」餐廳，是中國唯一同時獲得米其林三星及表彰永續實踐的米其林綠星（Michelin's Green Star）的中國餐廳，店內裝潢古典高雅，擺盤精緻講究。（圖／翻攝自北京京兆尹臉書）

位於中國北京的「京兆尹」餐廳，是中國唯一同時獲得米其林三星及表彰永續實踐的米其林綠星（Michelin's Green Star）的中國餐廳，店內裝潢古典高雅，擺盤精緻講究，營造出禪意十足的用餐氛圍。不過，雖然就位於北京雍和宮旁的胡同內，但中國的官員們卻不許前往京兆尹用餐，自掏腰包也不行。根據《CNN》報導，一位中國消息人士透露，根據政府命令，官員從去年起就被禁止在北京京兆尹用餐。官員被禁止前往如此知名的餐廳用餐，這看似不合常理，特別是這家餐廳在北京熱衷於向海外推廣國家軟實力之際，成功在推廣中式料理方面扮演了重要角色。然而，據一位中國消息人士透露，自去年以來，京兆尹便是北京數十家官員被禁止出入的場所之一。該名單並未向大眾公開，官方也未對此禁令做出任何正式解釋。一個可能的原因在於消費成本，在京兆尹用餐的每人起價約為250美元，這顯然與中國領導人習近平倡導的反腐運動背道而馳。習近平已將奢華宴席與過度飲酒，列為他這場持續多年反腐大戰的主要打擊目標，並表示這類行徑可能會導致共產黨內部的道德淪喪。根據中國國家統計局2025年報告，北京政府工作人員的平均月薪約為1600美元。如此收入若頻繁出入高檔場所，可能會給人濫用公款或收受賄賂的質疑。對此，京兆尹行政主廚尹浩（Gary Yin）對《CNN》表示，有聽說過相關禁令的傳聞，但自己沒有親眼看到任何證據。