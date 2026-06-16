我是廣告 請繼續往下閱讀

臉書母公司Meta旗下社群平台Threads近日在台灣傳出大規模帳號異常，多名公眾人物、媒體與政治人物帳號遭到封鎖或限制使用，系統顯示理由多為「未滿13歲」。數位發展部今（16）日指出，持續要求Meta公司盡速處理帳號解封事宜，並要求Meta檢討調整年齡驗證工具、提出優化措施，以保障國人使用權益。這波受影響帳號包含網紅八炯、前立委陳柏惟、桃園市議員黃瓊慧、民視新聞台、前台北市長柯文哲、館長及國民黨青年團等。部分使用者反映，帳號突然無法登入或遭停權，官方給出的理由則指向年齡資格問題，引發外界質疑是否為系統誤判。數位發展部指出，14日深夜起全球Facebook、 Instagram、Threads使用者皆發生帳號遭誤封情形，源於5月7日宣布的全球性青少年網路安全措施。Meta在執行年齡驗證機制以主動辨識並移除未滿13歲的用戶時，因發生技術問題，導致部分帳號誤遭停權。此為Meta全球性的技術問題，並非針對特定區域或特定族群。數發部於15日上午起即主動要求Meta台灣公司快速協助停權帳號之復權作業，已有多個媒體與不分黨派公眾人士帳號皆已陸續取回。數發部持續要求Meta公司盡速處理帳號解封事宜，並要求Meta檢討調整年齡驗證工具、提出優化措施，以保障國人使用權益。