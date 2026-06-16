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日本茨城縣南部在當地時間晚上7點46分（台灣時間下午6點46分）左右發生芮氏規模5.5地震，震源深度50公里，包括群馬縣、埼玉縣都測得最大震度5弱，東京都及周邊多地也感受到明顯搖晃。據日本氣象廳資料，此次地震震央位於茨城縣南部，芮氏規模5.5地震，震央位於北緯36.1度、東經139.9度處，屬於內陸型地震，由於震源深度較深，因此震感範圍廣泛，涵蓋關東甲信地區多個縣市。其中，群馬縣太田市、千代田町，以及埼玉縣加須市、本庄市、埼玉美里町等地測得震度5弱；茨城縣、栃木縣、群馬縣及埼玉縣部分地區則觀測到震度4。首都圈方面，東京都23區及多摩地區普遍測得震度3，包括千代田區、中央區、港區、新宿區、澀谷區、品川區、世田谷區等地均有明顯搖晃。鄰近的千葉縣、神奈川縣多地也測得震度3。日本氣象廳指出，此次地震沒有引發海嘯的風險。截至目前為止，尚未傳出重大災情或人員傷亡消息，相關單位仍持續確認各地受損情況。