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挪威明天早上6點交手伊拉克，這將是當代最強進球機器、「魔獸」哈蘭德（Erling Haaland）世界盃生涯首戰，這位效力英超曼城的25歲中鋒，過去3年席捲全歐洲，打破多項進球紀錄，哈蘭德到底有多猛？外媒《The Athletic》專家曾形容，哈蘭德在場上宛如對手的空間黑洞，換句話說，哈蘭德在場上就算沒持球，也能破壞對手陣型，藉此縮小己方中場的壓力。哈蘭德自出道以來，便展現出極其恐怖的進球效率，無論是效力於薩爾斯堡紅牛、多特蒙德，還是如今的曼城，根據統計，儘管他轉戰過不同聯賽，但其生涯依舊能維持場均0.93顆進球，2022-23年球季，他以36個聯賽進球打破英超紀錄，最終用111場就達成英超100顆進球，大幅刷新原紀錄。哈蘭德會如此強大，主因跟他的身體素質完全打破過往對傳統中鋒的認知，具備195公分、接近90公斤體型，讓他像一堵牆一樣，能在禁區內硬生生抗住英超頂級後衛，並佔據絕對的制空權，而他的速度同樣堪稱頂級，衝刺時最快時速曾突破 36 公里/小時，一旦讓他跑起來，他就像一台加滿油的重型坦克。另外，哈蘭德把進球效率發揮至極限，他的跑位非常聰明，能在防守球員的盲區找到空檔，這需要具備頂級嗅覺，他曾在一場比賽觸球不到10次就攻進3球。值得注意的是，儘管挪威國家隊其他球員實力不夠，哈蘭德依舊能夠進球，他生涯為挪威出賽50場轟入55球。榮登隊史第一射手，並在2026年世界盃外圍賽中，以8場16球的瘋狂表現，帶領挪威淘汰傳統強權義大利，以8戰全勝之姿晉級世界盃。當今足壇最懂如何使用哈蘭德的教練，非曼城主帥瓜迪奧拉（Pep Guardiola）莫屬，他曾形容哈蘭德對進球的渴望，是歷史級別的存在， 「他的進球嗅覺是天生的，這沒辦法教。他讓我想起大羅（Ronaldo Nazário）和伊布（Zlatan Ibrahimović）。他擁有大羅的爆發力，同時還有伊布那種高大卻極其靈活的射門能力。」「現代足球中，很多中鋒喜歡回撤接球、參與組織（如英格蘭隊長凱恩），但哈蘭德不同，他是一個純粹的肉搏機器。他熱愛對抗，當他全速衝向你時，後衛會感到恐懼。」英超傳奇前鋒阿蘭·希勒（Alan Shearer）則從前鋒的專業技術角度，剖析哈蘭德對現代後衛帶來的壓迫： 「他的跑位極其聰明，總是在防守者的盲區反跑。如果你給他5釐米的空間，你就死定了。他就是為了打破進球紀錄而生的存在。」《Opta》、《The Athletic》等外媒曾多次在專欄分析哈蘭德的強大，在2024年發布的一則戰術專欄中，《The Athletic》內文曾以對手的空間黑洞來形容這位球星，「哈蘭德在場上就像一個空間黑洞。因為他具備極強的瞬間爆發力和體格，對手通常必須派出2名中後衛隨時貼身盯防他。這導致對方的防線被迫大幅度後撤，並且不敢輕易上搶。」「這種『恐懼效應』為曼城或挪威隊的中場球員，創造巨大的空間，換句話說，就算哈蘭德不觸球，他也已經透過拉扯防線完成了戰術破壞。」