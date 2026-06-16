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▲李昇規過去也演過BL作品。（圖／翻攝自IG@gyue_ing）

韓劇《鐵拳教育》本月初在Netflix正式上線，劇中金武烈前進高中校園中處理各式霸凌、暴力的問題，透過以牙還牙、以眼還眼的方式讓霸凌者嚐盡苦頭，讓許多觀眾看得目不轉睛。而有網友發現第一集中的國會議員兒子（李昇規 飾）、第二集中的電氣科小混混（玉真旭 飾），兩位反派演員過去都演過BL（男男戀）純愛劇，感嘆他們不僅能消化純愛校園劇，就連反派都完整詮釋。李昇規在《鐵拳教育》第一集中，飾演一位仗著自己的父親是國會議員，就任意霸凌自己看不順眼的人的高中生，甚至逼得一名同學跳樓自殺，最後被金武烈痛扁整治一頓，從此在學校抬不起頭。玉真旭則是飾演九雲高中電機科老大仁範，為了能夠被黑道吸收後賺大錢，他們天天跟汽車科的人械鬥，後來他們口中的黑道老大被金武烈揍扁，他們成功改邪歸正，還將身上的刺青都除掉，成為了一個努力學習的高中生。過人的反派演技曝光後，有網友發現李昇規是BL作品《我們的模擬戀愛》的男主角，在劇中飾演一對初戀多年後再次見面的故事，全程走小清新路線，不會有露骨的畫面，讓大家看了心裡都甜甜的。玉真旭則是《冬日後的櫻花》男主角，不同於《鐵拳教育》中的長髮男造型，他在這作品中留著短髮，還乖乖地穿上了高中制服，是一位天真無邪、與世無爭的小男生，因此在《鐵拳教育》中飾演反派，讓許多粉絲直呼：「演技進步超級多！」《鐵拳教育》故事主線圍繞在一個校園暴力頻傳、家長過度干預、師生關係緊張的社會，為此韓國教育部成立了組織「教權保護局」，他們被授予強大權力處理學校中的霸凌、暴力等問題，幫助學生、老師重新拿回受教權、教育權。